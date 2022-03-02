"Feda" Oyunu Mamaklı Öğrencilerle Buluştu...

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde eğitim gören 1800 öğrenciyi 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu’nun yaşadığı olayları konu alan “Feda” isimli tiyatro oyununu ile buluşturdu. 3 gün boyunca Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, ortaokul öğrencilerine özel olarak sahnelenen oyunda öğrenciler hem duygu dolu anlar yaşadı hem de derslerde anlatılan tarihsel süreçleri canlandırmalı olarak izleme şansı yakaladı.
Değerlerimizi aktarmaya devam edeceğiz
Milletimizin o dönemde vatanları için verdiği mücadeleyi etkili bir biçimde ele alan bir oyunla gençleri buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimize, köklü tarihimizdeki başarıları, kültürel değerlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerimizde bu değerlerimize sahip çıkacak ve bu bilinçle vatanına hizmet edecektir” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.