02 Mar 2022 - 10:21- Belediyeler G: 02 Mar 2022 - 10:22

"Feda" Oyunu Mamaklı Öğrencilerle Buluştu...

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Yapımcılığını Anatolia Entertainment Latif Koru‘nun, senaristliğini Abdulhamit Işık’ın, yönetmenliğini Abdül Süsler’in yaptığı oyun öğrencilerden tam not aldı.  
"Feda" Oyunu Mamaklı Öğrencilerle Buluştu... mask
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Mamak Belediyesi, ilçe genelinde eğitim gören 1800 öğrenciyi 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu’nun yaşadığı olayları konu alan “Feda” isimli tiyatro oyununu ile buluşturdu. 3 gün boyunca Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, ortaokul öğrencilerine özel olarak sahnelenen oyunda öğrenciler hem duygu dolu anlar yaşadı hem de derslerde anlatılan tarihsel süreçleri canlandırmalı olarak izleme şansı yakaladı. 

Değerlerimizi aktarmaya devam edeceğiz

Milletimizin o dönemde vatanları için verdiği mücadeleyi etkili bir biçimde ele alan bir oyunla gençleri buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimize,  köklü tarihimizdeki başarıları, kültürel değerlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerimizde bu değerlerimize sahip çıkacak ve bu bilinçle vatanına hizmet edecektir” dedi.

02 Mar 2022 - 10:21 - Belediyeler

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