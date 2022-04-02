02 Nis 2022 - 05:50- Belediyeler

Mamak’ta “Kütüphanede Hayat Var” Programı Düzenlendi

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“58. Kütüphaneler Haftası” kapsamında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde “Kütüphanede Hayat Var” temalı konferans ve söyleşi programları düzenlendi.
Mamak’ta “Kütüphanede Hayat Var” Programı Düzenlendi mask
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Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir de katıldı. 

Mamak Kaymakakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada kütüphanelerin öneminden bahsetti, açtığı 19 kütüphaneyle Mamak’a yeni bir soluk getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise Mamak Belediyesi olarak eğitim, kültür,sanat alanında önemli projelere imza attıkların söyledi, karşılığında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl, “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görüldüklerini hatırlattı. 

“Kütüphanede Hayat Var” programı Yazar Prof. Dr. İbrahim Tüzer’in verdiği konferansla devam etti.

 Ayrıca “Okumanın Nörobiyolojisi” başlıklı söyleşi programı da düzenlendi. Söyleşinin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin yaptı, Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Yalçın ise görüşlerini paylaştı. 

Yazar İdil Hafızoğlu “Temel Yazmadan Hikayeye Yolculuk” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, Yönetmen Murat Çeri ise “Kitap ve Sinema” başlığı altında öğrencilerle söyleşide bulundu. 

02 Nis 2022 - 05:50 - Belediyeler

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