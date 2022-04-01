01 Nis 2022 - 13:16- Belediyeler G: 01 Nis 2022 - 13:17

Pursaklar’da Hanımlar Tasarımlarını Podyuma Taşıdı!

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki kursiyerler, ilmek ilmek örerek aylardır hazırladıkları el örgüsü tasarımları, Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen defileyle tanıttı.
Pursaklar’da Hanımlar Tasarımlarını Podyuma Taşıdı! mask
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Pursaklar Belediye Hanım Evlerindeki kursiyerler tarafından, binbir emekle yapılmış birbirinden kıymetli çalışmaların sergilendiği "Pursaklar’da Bahar Esintisi’’ defilesi kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kendi diktikleri ürünlerin mankenliğini de üstlenen Hanım Evleri kursiyerleri, kıyafetlerin yanında podyumda sergiledikleri profesyonellikle de defileyi izleyenlerin dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başardı. 

‘‘Kursiyerlerimiz kendi diktikleri kıyafetleri, gerçekten çok güzel bir resitalle sergileme imkânı buldular’’

Kursiyerlerin el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları ürünleri büyük bir gururla sergilediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kursiyerlerimiz kendi diktikleri kıyafetleri de gerçekten çok güzel bir resitalle sergileme imkânı buldular.

Kurslarımızda eğitim gören hanımlarımızın başarılı çalışmaları bizleri hem gururlandırıyor, hem de büyük bir mutluluğa sevk ediyor. Eğitim ile becerinin bütünleştirildiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini herkese gösteren kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

01 Nis 2022 - 13:16 - Belediyeler

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