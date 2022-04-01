01 Nis 2022 - 14:14- Belediyeler G: 01 Nis 2022 - 14:15

Keçiören Haber: Eğitimle Adım Adım Geri Dönüşüm!

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Keçiören Belediyesi eğitmenleri tarafından ilçedeki Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verildi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitimde atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Öğrencilere kolonya ve dezenfektan da hediye edildi.
Keçiören Haber: Eğitimle Adım Adım Geri Dönüşüm! mask
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Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde plastik, cam, kâğıt, pil, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik eşyaların ayrı ayrı toplandığı, bunun da çevreyi korumak için oldukça önemli olduğu aktarıldı.

Doğaya zarar vermesi muhtemel olan materyallerin ekonomiye nasıl kazandırıldığıyla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda hayatın her noktasında ‘sıfır atık’ düşüncesinin hâkim olması gerektiğine vurgu yapıldı.Aynı zamanda Keçiören Belediyesinin geri dönüşümü teşvik etmek için hem vatandaşlara yönelik hem de öğrencilere yönelik kampanyaları hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede her kesimim dâhil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, “Çevremiz ve geleceğimiz için geri dönüşümün önemini tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz.

Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimiz geri dönüşümün adresi olmuş durumda. Bu konuda toplumumuzdaki bilinç düzeyini ne kadar artırırsak geleceğe de o kadar güzel bir dünya bırakırız. ”dedi.​

01 Nis 2022 - 14:14 - Belediyeler

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