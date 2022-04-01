Sincan Zabıtasından Ramazan Denetimi!

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayına sayılı günler kala denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların pazarlardan taze sebze ve meyve alabilmeleri ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürü Lütfü Taşdemir ile birlikte ekipler Pazar esnafını tek tek denetledi.
Zabıta Müdürü Lütfü Taşdemir ile birlikte ekipler tezgahları tek tek gezdi; denetim yaptı.Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı ve sonrasında da devam edeceğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.