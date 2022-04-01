Sincan Zabıtasından Ramazan Denetimi!

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayına sayılı günler kala denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların pazarlardan taze sebze ve meyve alabilmeleri ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürü Lütfü Taşdemir ile birlikte ekipler Pazar esnafını tek tek denetledi.

Zabıta Müdürü Lütfü Taşdemir ile birlikte ekipler tezgahları tek tek gezdi; denetim yaptı.Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı ve sonrasında da devam edeceğinin altını çizdi.