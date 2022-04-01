01 Nis 2022 - 16:12- Belediyeler G: 01 Nis 2022 - 16:13

Keçiören’in Camileri Ramazanda Gül Kokacak!

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Keçiören Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde kurulan ‘özel temizlik timi’ ilçe genelindeki camilerde eş zamanlı olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Keçiören’in Camileri Ramazanda Gül Kokacak! mask
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Bu kapsamda yaklaşık 300 caminin içi süpürülüp temizlenirken aynı zamanda çevre temizliği de gerçekleştirildi. Temizliğin sonunda camilere gül suyu sıkılarak daha ferah bir ortamın oluşması sağlandı.

Keçiören’deki ibadethanelerin temizliğine ve hijyenine büyük önem verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık.

Her bir camimizde aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yürüttük. Gül suyu sıktığımız camilerimizde vatandaşlarımız ibatelerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler. Ramazan ayı boyunca da camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.​

01 Nis 2022 - 16:12 - Belediyeler

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