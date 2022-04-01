01 Nis 2022 - 16:25- Belediyeler G: 01 Nis 2022 - 16:26

Kırgız Bakandan Başkan Altınok’a Ziyaret!

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov’u Keçiören`de misafir etti.
Kırgız Bakandan Başkan Altınok’a Ziyaret! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altınok, Camankulov ve beraberindeki diplomatlarla birlikte ilçedeki Türk Dünyası Meydanı’nda bulunan Er Manas heykelini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Misafirlerini Türk Dünyası Meydanı’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Er Manas Heykeli’mizi ziyaret ettik.

Keçiören, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve köklerimizi yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya devam edecektir. Kırgız Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov’a ve beraberindeki diplomatlara anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırgız Bakan Camankulov’da Er Manas heykelinin inşa edilmesine öncülük eden Başkan Altınok`a teşekkür etti. Heyet, Er Manas heykeli ziyaretinin ardından Estergon Türk Kültür Merkezi’nde misafir edildi. ​

01 Nis 2022 - 16:25 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırgız Bakandan Başkan Altınok’a Ziyaret! mask
Kırgız Bakandan Başkan Altınok’a Ziyaret!
ABB'den Bir İlk; Azheimer Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı! mask
ABB'den Bir İlk; Azheimer Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı!
Keçiören’in Camileri Ramazanda Gül Kokacak! mask
Keçiören’in Camileri Ramazanda Gül Kokacak!
Sincan Zabıtasından Ramazan Denetimi! mask
Sincan Zabıtasından Ramazan Denetimi!
Keçiören Haber: Eğitimle Adım Adım Geri Dönüşüm! mask
Keçiören Haber: Eğitimle Adım Adım Geri Dönüşüm!
Pursaklar’da Hanımlar Tasarımlarını Podyuma Taşıdı! mask
Pursaklar’da Hanımlar Tasarımlarını Podyuma Taşıdı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status