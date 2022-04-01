Kırgız Bakandan Başkan Altınok’a Ziyaret!

Altınok, Camankulov ve beraberindeki diplomatlarla birlikte ilçedeki Türk Dünyası Meydanı’nda bulunan Er Manas heykelini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Misafirlerini Türk Dünyası Meydanı’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Er Manas Heykeli’mizi ziyaret ettik.

Keçiören, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve köklerimizi yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya devam edecektir. Kırgız Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov’a ve beraberindeki diplomatlara anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırgız Bakan Camankulov’da Er Manas heykelinin inşa edilmesine öncülük eden Başkan Altınok`a teşekkür etti. Heyet, Er Manas heykeli ziyaretinin ardından Estergon Türk Kültür Merkezi’nde misafir edildi. ​