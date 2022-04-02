02 Nis 2022 - 10:17- Belediyeler G: 02 Nis 2022 - 10:18

Çankaya'dan Otizme Mavi Işık!

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Çankaya Belediyesinin Kızılay'daki hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte beyaz kumaş üzerine, otizmin simgesi olan mavi boyalı el baskısıyla yapılan pankart, etkinlik sonunda belediye binasına asıldı.
Çankaya'dan Otizme Mavi Işık! mask
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Çankaya Belediyesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü "Mavi Işık" etkinliğiyle kutladı. Sivil toplum kuruluşlarında destek verdiği etkinlikte otistik genç ve çocuklar, müzik ve dans eşliğinde, otizmin simgesi mavi el izlerinden dev pankart hazırladı.  

Mavi renkli balonların da uçurulduğu farkındalık etkinliği, otizm hakkında bilgilendirici el ilanlarının dağıtılmasıyla sona erdi. 

 

02 Nis 2022 - 10:17 - Belediyeler

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