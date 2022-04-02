Çankaya'dan Otizme Mavi Işık!

Çankaya Belediyesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü "Mavi Işık" etkinliğiyle kutladı. Sivil toplum kuruluşlarında destek verdiği etkinlikte otistik genç ve çocuklar, müzik ve dans eşliğinde, otizmin simgesi mavi el izlerinden dev pankart hazırladı.
Mavi renkli balonların da uçurulduğu farkındalık etkinliği, otizm hakkında bilgilendirici el ilanlarının dağıtılmasıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.