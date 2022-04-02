Baharda çiçekleriniz Çankaya'dan

Çankaya Belediyesi kendi seralarında ve kendi işçileriyle ürettiği çiçekleri, Uğur Mumcu ve Ahlatlıbel Atatürk parklarındaki Bitki Satış Noktasında sembolik bir fiyatla vatandaşlara sunuyor.

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında kendi işçileri tarafından minimum maliyetle ürettiği çiçekler ile saksı bitkilerini piyasanın çok altında fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor.

Çukurambar’da bulunan Uğur Mumcu Parkı ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda açılan satış noktaları baharın gelişiyle yoğun ilgi görüyor. Mevsime göre kışlık ve yazlık çiçeklerin olduğu satış noktalarındaki çiçeklerden satın alan vatandaşlar, ev ve işyerlerini gönüllerince süsleme imkanı buluyorlar. Piyasanın çok altında sembolik bir ücretle vatandaşlara hizmet veren Bitki Satış Noktaları Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

“TEK KURUŞU İSRAF ETMİYORUZ”

Çankaya Belediyesinin halk için çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz bitki ve çiçeklere uygun fiyatla ulaşmaları için mağazalarımızı açtık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle bahar aylarının gelmesiyle satış noktalarımız yeniden yoğun ilgi görüyor" dedi.