Çankaya’da "Kalpten Kalbe Bir Komedi"

Yerel yönetimler düzeyinde sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi Kalpten Kalbe’yi MEB Şura Salonu’nda Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.
İki başarılı tiyatrocunun kadın-erkek ilişkisini eğlenceli bir dille, şarkılar ve danslar eşliğinde anlattığı oyunda ikili dans performanslarıyla da göz doldurdu.
Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Zeynep Anacan’ın çevirisinin yanı sıra Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahnelenen Kalpten Kalbe oyununa müzikleriyle Metin Özülkü katkı sunuyor.
Oyunun ilk bölümünde Sema ve Mete’nin belli bir yaşa gelmiş olmalarına rağmen hayatlarında bir türlü mutluluğu bulamayan ama birbirlerini tanıdıktan sonra gerçek aşkla tanışmalarına tanık olan izleyiciler ikinci bölümde defalarca boşanmaya kalkan ama bir türlü ayrılamayan Leyla ile Tarık’ın hikayesine eşlik ediyor.
Hikayelerin seyirciyi hem güldürüp hem de duygusal anlar yaşattığı oyunun son bölümünde izleyiciler, dördüncü evliliğini yapmak üzereyken başına gelen talihsizliklerle baş etmeye çalışan Nihal ve kardeşi Nihat’ın hikayelerine tanık oluyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.