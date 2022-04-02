Kuşkonmazın Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklardan Korur? Nasıl Tüketilmeli?

Kuşkonmaz kalori açısından düşüktür. Ayrıca, yaklaşık % 94’ü sudur. Araştırmalar, düşük kalorili ve su açısından zengin besinler tüketmenin kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Lif içeriği fazla ve kalorisi düşük olduğundan diyet yapanların listelerine eklemesi gereken bir besindir.

Ödem atmakta etkili!

Kuşkonmaz içinde bulunan asparagin vücutta biriken fazla su ve tuzu atmak için etkilidir. Aynı zamanda idrar yollarını da temizler.

Kuşkonmaz vitamin açısından çok zengin!

K,A,C vitaminleri ve folat deposu olan kuşkonmaz aynı zamanda potasyum,demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir. İçeriğinden dolayı antioksidan bir besin olarak bilinir.

Kanserden koruyucu!

Antioksidan içeriği olan besinler kansere karşı koruyucudur. Antioksidanlar hücrelerin, serbest radikaller ve oksidatif stresin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olan bileşiklerdir. Oksidatif stresin zararlı etkilerine yaşlanma, kronik iltihap ve kanser örnek verilebilir. Kuşkonmaz yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden koruyucu etki göstermektedir.

Hamileler için faydalı!

İçeriğinde folik asit bulunduran kuşkonmaz hamile kadınlar için önerilmektedir. Hamile kalmayı planlayan kadınlar için de folat tüketimini arttırmak gerekir ve bu durumda da kullanılabilir. Ayrıca süt yapımını desteklediği düşünüldüğü için emziren anneler de beslenmelerine kuşkonmazı dahil edebilir.

Kabızlık(konstipasyon) durumunda tüketilebilir!

Kuşkonmaz lifli içeriği sayesinde kuşkonmaz kabızlık durumlarında önerilir. Ayrıca bağırsakta yararlı olan bakterileri besler. Lifli besinler bağırsakların çalışmasına yardımcı olur ve bu sayede kabızlığın geçirilmesinde kolaylık sağlar.

Şeker hastaları da tüketebilir!

Diyabetli bireyler glisemik indeksi düşük olan besinleri tüketmelidir. Kuşkonmazın glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini düzeyini kontrolde tutmaya yardımcı olabilir.

Gut hastaları için önerilmez!

Kuşkonmaz içinde pürin barındıran bir besindir ve bu nedenle gut hastalığını kötü yönde etkiler. Tüketiminde dikkatli olunmalıdır.