02 Nis 2022 - 20:48- Spor

Fenerbahçe Kayseri'yi devirdi

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, depaslamanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Fenerbahçe Kayseri'yi devirdi mask
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KAYSERİ (İGFA) - Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can ve 90+4. dakikada Arda Güler kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 5. kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

02 Nis 2022 - 20:48 - Spor

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