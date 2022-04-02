Fenerbahçe Kayseri'yi devirdi

KAYSERİ (İGFA) - Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can ve 90+4. dakikada Arda Güler kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 5. kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.