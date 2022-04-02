Giresunspor 'Umut'unu korudu

GİRESUN (İGFA) - Süper Lig'de 31. hafta maçında GZT Giresunspor ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ilk gol, Sivasspor adına 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile geldi.

Bu golün 5 dakika sonrasında sahneye Max Gradel çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Giresunspor, Umut Nayir ile 72. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son bölümde baskısını artıran yeşil beyazlılar, Umut Nayir ile 79. dakikada skoru 2-2 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı Yiğidolar ile GZT Giresunspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Sivasspor, 41 puanla 10. sırada kalırken, Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada yer aldı.