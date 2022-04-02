02 Nis 2022 - 20:48- Spor

Giresunspor 'Umut'unu korudu

ABONE OL Google News Sayfamız

Lige tutunma mücadelesi veren Giresunspor, Umut Nayir'in golüyle puanı kurtardı.
Giresunspor 'Umut'unu korudu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

GİRESUN (İGFA) - Süper Lig'de 31. hafta maçında GZT Giresunspor ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ilk gol, Sivasspor adına 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile geldi.

Bu golün 5 dakika sonrasında sahneye Max Gradel çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Giresunspor, Umut Nayir ile 72. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son bölümde baskısını artıran yeşil beyazlılar, Umut Nayir ile 79. dakikada skoru 2-2 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı Yiğidolar ile GZT Giresunspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Sivasspor, 41 puanla 10. sırada kalırken, Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada yer aldı.

02 Nis 2022 - 20:48 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe Kayseri'yi devirdi mask
Fenerbahçe Kayseri'yi devirdi
Giresunspor 'Umut'unu korudu mask
Giresunspor 'Umut'unu korudu
Genç Milli Sporcu Madalyaya Doymuyor! mask
Genç Milli Sporcu Madalyaya Doymuyor!
A Millilerimiz İtalya'ya Mağlup Oldu! mask
A Millilerimiz İtalya'ya Mağlup Oldu!
Kayseri 'sucukla patla'dı! mask
Kayseri 'sucukla patla'dı!
AfjetAfyonspor, lider Sakarya'yı devirdi mask
AfjetAfyonspor, lider Sakarya'yı devirdi
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status