Giresunspor 'Umut'unu korudu

GİRESUN (İGFA) - Süper Lig'de 31. hafta maçında GZT Giresunspor ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ilk gol, Sivasspor adına 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile geldi.
Bu golün 5 dakika sonrasında sahneye Max Gradel çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Giresunspor, Umut Nayir ile 72. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Son bölümde baskısını artıran yeşil beyazlılar, Umut Nayir ile 79. dakikada skoru 2-2 yaptı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı Yiğidolar ile GZT Giresunspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Sivasspor, 41 puanla 10. sırada kalırken, Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.