Büyük Çankaya Sofrasında İlk İftar!

Çankaya Belediyesinin 2014 yılından bu yana kurduğu Ramazan Çadırları, pandemi döneminde ara verilmesinin ardından yeniden Çankayalıları buluşturdu. Çankayalılar Öveçler, Türközü ve Cebeci’de kurulan 5 bin kişilik büyük Çankaya sofrasında Ramazan'ın ilk iftarını birlikte yaptı.

Çankaya Belediyesinin kurduğu çadırlarda, Ramazan ayının ilk iftarında binlerce Çankayalı buluştu. Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılından bu yana her Ramazan ayında ilçenin farklı bölgelerine iftar çadırları kuran Çankaya Belediyesi, iki yıllık pandemi döneminin ardından geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bu yıl Cebeci, Türközü ve Öveçler'de kurulan iftar çadırları Ramazan’ın ilk gününde oruçlarını açmak ve iftarlarını bir arada yapmak isteyen binlerce Çankayalı ile doldu. İlk akşamın menüsünde hurma, mercimek çorbası, çoban kavurma, pirinç pilavı, ayran ve tulumba tatlısı ikramında bulunuldu. Çankaya Belediyesi Ramazan ayı boyunca 150 bin kişilik iftar yemeği verecek.

TAŞDELEN: “DAYANIŞMA SOFRALARIMIZ HERKESE AÇIK”

Bir süredir dayanışma sofralarını üniversite öğrencileriyle paylaştıklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iki yıllık pandemi döneminin ardından yeniden iftar çadırlarını açmanın mutluluğunu yaşadıkları söyledi.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit hizmet verdiklerine vurgu yapan Taşdelen; “Bu Ramazan ayını da halkımızı kucaklayarak ve onların her zamanki gibi yanında olarak geçireceğiz. Kurduğumuz iftar çadırlarıyla paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Halkımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyet de bize büyük bir mutluluk veriyor. Ramazan ayının tüm ülkemiz için birliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı, huzur dolu güzel bir ay olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İFTAR ÇADIRLARI KURULAN YERLER

Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi