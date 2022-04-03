03 Nis 2022 - 10:37- Spor G: 03 Nis 2022 - 10:38

Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Şampiyonası‘nda 11. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.
Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden millî sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan millî sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

03 Nis 2022 - 10:37 - Spor

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