TOFAŞ İspanya yolcusu

BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) İspanya’nın Lenovo Tenerife takımıyla Dörtlü Final’e kalma mücadelesi verecek olan TOFAŞ’ta gözler Avrupa’ya çevrildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek olan ve kupada son 4 arasına kalamayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, serinin ilk maçı için yarın İspanya’ya gidecek. İstanbul Havaalanı’ndan öğlen saatlerinde kalkacak tarifeli uçakla Madrid aktarmalı olarak Tenerife’ye gidecek olan Mavi Yeşilliler, Santiago Martin Arena’da gerçekleştireceği antrenmanlarla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Ev sahibi avantajının İspanyol temsilcisinde olacağı seride ilk maç 6 Nisan Çarşamba günü Lenovo Tenerife’nin sahasında Türkiye saatiyle 21.30’da oynanacak. Serinin ikinci maçına ise 12 Nisan Salı günü saat 19.00’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ev sahipliği yapacak. İki galibiyete ulaşan takımın 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Bilbao’da gerçekleştirilecek BCL Final Four’una adını yazdıracağı seride eşitlik olması halinde tur atlayacak takım 19 Nisan Salı günü TSİ 21.30’da Tenerife’de oynanacak son maçta belli olacak.