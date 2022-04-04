Trabzon'da kazanan yok

TRABZON (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede lider Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırladı.
İlk yarıda iki tarafın da atakları golü getirmedi. Mücadelenin ikinci yarısında fileler havalandı. 56'da Cornelius, Fırtına'yı öne geçirdi. Rosier 71'de skoru eşitledi. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Siyah-beyazlılar ayrıca 67'de Batshuayi'nin ayağından penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçların ardından Trabzonspor puanını 71 yaparken, Beşiktaş 47 puana yükseldi.
Süper Lig'de Trabzonspor gelecek Gaziantep FK deplasmanında konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.