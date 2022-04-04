04 Nis 2022 - 05:16- Spor G: 04 Nis 2022 - 05:17

Trabzon'da kazanan yok

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Spor Toto Süper Lig'in önemli mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı.
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TRABZON (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede lider Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırladı.

İlk yarıda iki tarafın da atakları golü getirmedi. Mücadelenin ikinci yarısında fileler havalandı. 56'da Cornelius, Fırtına'yı öne geçirdi. Rosier 71'de skoru eşitledi. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca 67'de Batshuayi'nin ayağından penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçların ardından Trabzonspor puanını 71 yaparken, Beşiktaş 47 puana yükseldi.

Süper Lig'de Trabzonspor gelecek Gaziantep FK deplasmanında konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek..

04 Nis 2022 - 05:16 - Spor

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