New York Times Meydanında İftar Ve Teravih Namazı!

Muhammed Taşçılar (ABD İGFA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlar ilk kez New York'un simgesi Times meydanında iftar açtı.Akşam ezanı okunan Times meydanında yaklaşık 1500 kişiye iftar kumanyası dağıtıldı. Müslümanlar toplu iftar yemeğine katıldı. Daha sonra akşam namazı yatsı ve Teravih namazını kılan Müslümanları Times meydanına gelenler izledi.

İftara katılan Müslümanlardan Salih Al Mustafa "İslam'ın ne olduğunu bilmeyen herkese dinimizi anlatmak için buradayız. İslam barış dinidir." dedi. Bir konuşma yapan Vaiz, "İslam hakkında birçok yanlış anlama var. Tüm kültürlerde, tüm dinlerde çılgın insanlar var ve bu küçük insan grupları çoğunluğu temsil etmiyor. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed, dua etmeye, oruç tutmaya, iyi işler yapmaya, sadaka vermeyi öğretti bize.

Kur'an ilahi bir vahiydir.



İsa gibi, tıpkı Musa gibi bir peygamber olan Muhammed peygambere verilen son vahiydir. Madem Allah bize iyi bir insan olmayı emrediyor. O zaman kötü insanların Hristiyanları, Müslümanları, Yahudileri ve herkesi ayırmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu kavganın durması gerekiyor." şeklinde konuştu. Etkinliğin organizatörü Ali Çamara, "Bu insanlarla çalışıyorsunuz. Bu insanlarla trene biniyorsunuz. Hepimiz aslında biriz" diyerek organizasyona izin veren yetkililere teşekkür etti.