Pursaklar Belediyesi'nin Ağaç Hassasiyeti!

Çevre duyarlılığına büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, ağaç söküm ve taşıma makinasıyla yaptığı işlemlerle ağaçların en ufak zarar görmeden yerlerinden çıkararak, ilçeye nefes olmaya devam edebilmeleri için yeni yerlerine taşıyor.
Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, doğayı korumak ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçları hasarsız bir şekilde ilçenin farklı noktaların götürerek dikimini gerçekleştirdi.
‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz’’
Doğayı yaşatmak için her alanda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz. Yapmış olduğumuz taşıma işlemleriyle tek bir ağacın bile yok olmasına izin vermiyoruz.
Yeşil dokuyu hem koruyor, hem de yenilerini eklemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ağaçlarımızın yeni yerlerinde bizlere nefes olabilmeleri için çalışmalarımızı aynı hassasiyetle devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.