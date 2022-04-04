04 Nis 2022 - 11:47- Belediyeler G: 04 Nis 2022 - 11:48

Pursaklar Belediyesi'nin Ağaç Hassasiyeti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, ağaçların zarar görmemeleri için kökleri ile birlikte yerlerinden söküp, ilçe merkezinde uygun görülen farklı noktalara taşıyarak, yeni yerlerine dikiyor.
Pursaklar Belediyesi'nin Ağaç Hassasiyeti! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çevre duyarlılığına büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, ağaç söküm ve taşıma makinasıyla yaptığı işlemlerle ağaçların en ufak zarar görmeden yerlerinden çıkararak, ilçeye nefes olmaya devam edebilmeleri için yeni yerlerine taşıyor.

Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, doğayı korumak ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçları hasarsız bir şekilde ilçenin farklı noktaların götürerek dikimini gerçekleştirdi.  

‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz’’

Doğayı yaşatmak için her alanda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çevreci bir anlayışla hareket ediyor, hiçbir ağaca zarar vermiyoruz. Yapmış olduğumuz taşıma işlemleriyle tek bir ağacın bile yok olmasına izin vermiyoruz.

Yeşil dokuyu hem koruyor, hem de yenilerini eklemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ağaçlarımızın yeni yerlerinde bizlere nefes olabilmeleri için çalışmalarımızı aynı hassasiyetle devam edeceğiz’’ dedi.

04 Nis 2022 - 11:47 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi’nden Maç Öncesi İftarlık... mask
Mamak Belediyesi’nden Maç Öncesi İftarlık...
Etimesgut'ta 5 Bin Kişilik İftar! mask
Etimesgut'ta 5 Bin Kişilik İftar!
ABB'nin Apartman Görevlilerine Farkındalık Eğitimine Yoğun İlgi! mask
ABB'nin Apartman Görevlilerine Farkındalık Eğitimine Yoğun İlgi!
Başkan Oğuz İlk İftarda Yemekleri Elleriyle Dağıttı... mask
Başkan Oğuz İlk İftarda Yemekleri Elleriyle Dağıttı...
Ankara'yı En İyi Şekilde Temsil Edecekler... mask
Ankara'yı En İyi Şekilde Temsil Edecekler...
Sincan’da Ramazan Dolu Dolu Yaşanıyor...Sanatçı Yusuf Güney ile Buluşan Sincan Halkı Keyifli Bir Akşam Yaşadı! mask
Sincan’da Ramazan Dolu Dolu Yaşanıyor...Sanatçı Yusuf Güney ile Buluşan Sincan Halkı Keyifli Bir Akşam Yaşadı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status