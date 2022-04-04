04 Nis 2022 - 12:00- Belediyeler G: 04 Nis 2022 - 12:01

Pursaklar'da Ramazan Eğlenceleri Başlıyor!

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Ramazan ayının manevi iklimini 7'den 70'e herkese hissettirebilmek amacıyla Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezinde birbirinden güzel etkinliklerle, ilçe halkına keyifli anlar yaşatacak.
Pursaklar'da Ramazan Eğlenceleri Başlıyor! mask
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Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, hazırladığı etkinliklerle bu sene ilçe halkına, gönüllerince eğlenebileceği dolu dolu bir Ramazan ayı yaşatmak için tüm hazırlılarını tamamladı.  

Pursaklar Belediyesi, 8 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı programında; ilahi, ezgi söyleşi ve şiir naat dinletisi, semazen gösterisi, aşuk maşuk gösterisi, çizgi film gösterisi, orta oyunu, kavuklu pişekar, kukla gösterişi, sihirli kum atölyesi, ney dinletisi, ramazan sohbetleri, ferfene, halk oyunları gösterisi ve konserler başta olmak üzere birçok gösteri düzenleyecek.

 ‘‘Heyecanla bekleyin’’

Ramazan ayının huzurunu ve bereketini Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle hemsehrilerimize ve çocuklarımıza unutulmaz bir Ramazan yaşatmayı amaçlıyoruz. 8 Nisan'da başlayacak olan etkinliklerle vatandaşlarımız, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşayacak. Her akşam her yaştan hemşehrimize hitap edecek olan özel programlarımız olacak. Heyecanla bekleyin’’ dedi.

 

04 Nis 2022 - 12:00 - Belediyeler

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