Başkan Altınok: Spor Tesislerimizdeki Konforu Artırıyoruz...

Sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğuna da dikkati çeken Altınok, “Spor tesislerimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Eğer hastalıklardan uzaklaşmak istiyorsak, daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak spor yapmalıyız.
İlçemizdeki açık ve kapalı spor tesissilerinin sayısını artırdık. 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yaptık. Bu tesislerimizden ne kadar fazla vatandaşımız faydalanırsa yatırlılarımızın sağlayacağı fayda da bir o kadar artacaktır.” dedi.
Kalaba Spor Tesisi sayesinde aşırı kilolarından kurtulduğunu söyleyen bir vatandaşla da sohbet eden Altınok, vatandaşı tebrik ederek spor yapmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.