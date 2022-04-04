Mamak Haber: Çiftçilere Nohut Tohumu Desteği!

“Çiftçiye Nohut Tohum Desteği” programında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toplam 83 çiftçimize 250’şer kilo nohut tohumu desteği veriyoruz.

Tarımla ilgili vereceğimiz desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payının artırılmasını, Mamak’ın bu konuda söz sahibi olmasını, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesini ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlamasını, bunların yanı sıra tüketicilerin de sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz” dedi.

Çiftçiye kırsalda en çok kullanılan ve tercih edilen yerli nohut çeşidi olan “Azkan” nohut tohumu verildi. Azkan nohutu, yemeklik tane baklagiller içerisinde kuraklığa en dayanıklı bitki olduğundan, kurak ve yarı kurak alanlarda ekim nöbetine girerek nadas alanlarının daraltılmasında önemli rol oynayan bir bitki. Nohut yeterli nemi bulunan değişik toprak tiplerinde sulamadan yetiştirilebiliyor. Kıraç topraklarda ve kurak iklimlerde de tarımı yapılabiliyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Aşık Veysel diyor ya ‘Bir çekirdek verdim dört bostan verdi/ Benim sadık yârim kara topraktır’… Biz de inşallah ekilen bir tohumun karşılığını katbekat alalım, diyorum. Bizler, siz değerli çiftçilerimize duyduğumuz güvenle bu amaçlarımızın tamamına ulaşacağımıza inanıyoruz. Allah her birinize bereketli, bol ve helal kazançlar nasip eylesin” diye konuştu.