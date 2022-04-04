Keçiören Haber: Sınav Öncesi Kaygı Semineri!

Sınavlarda başarılı olmanın önemli parametrelerinden birinin kaygı ve stresi kontrol altında tutmak olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak gerek kendi eğitim kurumlarımızda bulunan gerekse belediyemizde staj yapan öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz.
Bu kapsamda çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerde kaygı ve stresle başa çıkmanın yöntemlerini hem öğrencilerimiz hem de uzmanlarımız istişare etme fırsatı buluyorlar. Problemin çözümü noktasında teorik ve pratik çözümlemeler yapıyorlar.” dedi.
Sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini de ileten Altınok, öğrencilerin hak ettikleri okullara girebilmeleri temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.