Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklar Mutlu Biz Mutlu’’

Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte parklara akın eden çocuklarla vakit geçirdi. Uğradığı her parkta çocuklarla sohbet edip tek tek selamlaşan Başkan Ertuğrul Çetin, çocuklara günün her saati nefes alabileceği, hijyenik, nezih ve güvenli ortamlarda oyun oynama imkanı sunduklarını ifade etti.
‘‘Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve çok seviyoruz’’
Baharın geldiğinin parkların doluluğundan belli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte bu güzel havayı parklarımızda değerlendiren çocuklarımızla selamlaştık.
Çocuklarımızın beton yığınlarının arasında sıkışıp kalmamaları, parklarda keyifle vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve çok seviyoruz. Onların mutluluğu, bizlerin de mutluluğu demek. Çocuklarımızı mutlu etmeye, sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.