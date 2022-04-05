05 Nis 2022 - 12:25- Pursaklar Haberleri G: 05 Nis 2022 - 12:26

Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklar Mutlu Biz Mutlu’’

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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldızla birlikte ilçede yer alan parkları gezerek, minik çocuklarla oyunlar oynayıp keyif dolu dakikalar geçirdi.
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklar Mutlu Biz Mutlu’’ mask
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Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte parklara akın eden çocuklarla vakit geçirdi. Uğradığı her parkta çocuklarla sohbet edip tek tek selamlaşan Başkan Ertuğrul Çetin, çocuklara günün her saati nefes alabileceği, hijyenik, nezih ve güvenli ortamlarda oyun oynama imkanı sunduklarını ifade etti. 

‘‘Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve çok seviyoruz’’

Baharın geldiğinin parkların doluluğundan belli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte bu güzel havayı parklarımızda değerlendiren çocuklarımızla selamlaştık.

Çocuklarımızın beton yığınlarının arasında sıkışıp kalmamaları, parklarda keyifle vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve çok seviyoruz. Onların mutluluğu, bizlerin de mutluluğu demek. Çocuklarımızı mutlu etmeye, sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.

05 Nis 2022 - 12:25 - Pursaklar Haberleri

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