05 Nis 2022 - 12:27- Pursaklar Haberleri G: 05 Nis 2022 - 12:28

Pursaklar Sineksiz Yaza Hazırlanıyor!

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Pursaklar Belediyesi haşere, sivrisinek ve karasineklerin üremesini engellemek için harekete geçerek larvaların üreme bölgelerinde ilaçlama çalışmaları yürütüyor.
Pursaklar Sineksiz Yaza Hazırlanıyor! mask
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Pursaklar Belediyesi haşere, sivrisinek ve karasineklerin üremesini engellemek için harekete geçerek larvaların üreme bölgelerinde ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz ayı geçirmesi için Pursaklar Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı dere yatakları, su birikintileri, larva oluşumuna olanak sağlayan yerlerde ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, yaz aylarında vatandaşların, rahat etmeleri ve sinek ve haşerelerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

‘‘Sinek popülasyonunun artmasını engellemek amacıyla yaz boyunca önlem almaya devam edeceğiz’’

Larva oluşumuna ve sineklerin çoğalmasına engel olmak için şehrin birçok noktasında ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin yaz aylarında rahat edebilmeleri için sinek, karasinek ve haşerelerin oluşturabileceği hastalıklara karşı önlem alıyoruz.

Ekiplerimiz gün içerisinde ya da daha öncesinde tespiti yapılan sivrisinek üreme alanlarındaki günlük ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Sinek popülasyonunun artmasını engellemek amacıyla yaz boyunca önlem almaya devam edeceğiz’’ dedi.

05 Nis 2022 - 12:27 - Pursaklar Haberleri

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