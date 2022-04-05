İftarda da Sahurda da Tavuk ve Hindi Eti Tüketin!

Özellikle tavuk ve hindi eti tüketiminin koroner kalp hastalıkları riskini önemli derecede azalttığını ortaya koyan araştırmalar, Ramazan ayında sağlık için tavuk ve hindi eti tercih edilmesini öneriyor.

Tavuk ve hindi etindeki protein, kaliteli protein kaynağıdır.

Ramazan ayında beslenmeniz normal zamandaki beslenmeden farklı olmamalıdır. Vücudunuz her dönemde, yeterli ve dengeli miktarlarda besin öğesine ihtiyaç duyar. Beslenmeniz de besin çeşitliliğine dayalı olmalıdır.

Dört ana besin grubunda (süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllar) yer alan besinler yaşa cinsiyete, fizyolojik duruma göre gereksinmenizi karşılayacak miktarlarda tüketilmelidir. Optimal beslenme önerilerinde önemli yeri olan tavuk ve hindi eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde, dana ve koyun etinden daha düşük kalori sağlar, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir.

Bu etlerin içerdiği proteinin çoğunluğu vücut proteinine dönüşebilir ve sindirile bilirliği yüzde 91-100’dür. Tavuk ve hindi eti proteinleri, beslenmenizde gerekli olan tüm amino asitleri yeteri miktarda içermektedir. Proteinin yanı sıra tavuk eti harika bir niasin, B6 vitamini,selenyum ve fosfor kaynağı olup yüksek düzeyde antioksidan özelliktekiOmega-3’e de sahiptir.

İftarda fırında pişmiş veya ızgara tavuk ve hindi tüketin

Yemek pişirme alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yaparak, sizin için de sağlıklı olan harika lezzetli yiyecekler yaratabilirsiniz. Pişirmeden önce her zaman fazla yağı kesin veya daha az yağlı seçenekler olarak tavuk ve hindi etini derisiz olarak kullanın. Tavukta but/kanat yerine göğüs eti tercih edebilirsiniz.

İftarda ağır hamur işi yiyecekler, kızartmalar baklavalar yerine çorbalar, haşlanmış-ızgara veya fırında pişirilmiş tavuk, hindi ya da et, sebze yemekleri, bol salata ve meyve yiyebilirsiniz. Tatlı olarak daha hafif olduğu için sütlü ve meyveli tatlılar tercih etmeniz önemli. Ayrıca gün içinde susuz kalacağınızdan çorba, komposto, ayran meyve suyu tüketmeniz faydalı olacaktır.

En önemli öğün olan sahur proteinlerce zengin olmalı

Sahur yemeği, sizi gün boyunca oruca hazırlayan bir öğündür. Bu nedenle Ramazan’da sahura kalkmadan ve/veya yatmadan önce hafif bir şeyler yiyerek oruç tutmanız sakıncalı olabilir. Çok uzun süreaç kalmak sonucu halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık dalgınlık dikkatsizlik, uykuya meyil, sinirlilik gibi semptomlar gelişebilir, iş veriminiz düşer.

Ayrıca uzun açlık süresi mide asit salgınızı da artırarak, hazımsızlık şişkinlik, ekşime gibi çeşitli sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabilir. Bu nedenle sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk hissi oluşturan tavuk ve hindi, eti süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi besinler veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketmeniz faydalıdır. Sahurda aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmanız ayrıca mideyi uyarıcı olan çok acılı baharatları yemeklerinizde kullanmayınız.