WhatsApp'a Yeni 'Ses'ler Geliyor!

Meta şirketi, resmi blog sayfasında “Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “2013’te sesli mesajlaşmayı ilk başlattığımızda, bunun insanların iletişim şeklini değiştirebileceğini biliyorduk. Tasarımı basit tutarak sesli mesaj kaydetmeyi ve göndermeyi metin yazmak kadar hızlı ve kolay hale getirdik. WhatsApp’ta kullanıcılarımız her gün ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderiyor ve bunların tümü, her zaman gizli ve güvende kalmaları için uçtan uca şifreleme ile korunuyor" ifadelerine yer verdi.

İŞTE WHATSAPP'A GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

Ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)