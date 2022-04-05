WhatsApp'a Yeni 'Ses'ler Geliyor!

Meta şirketi, resmi blog sayfasında “Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “2013’te sesli mesajlaşmayı ilk başlattığımızda, bunun insanların iletişim şeklini değiştirebileceğini biliyorduk. Tasarımı basit tutarak sesli mesaj kaydetmeyi ve göndermeyi metin yazmak kadar hızlı ve kolay hale getirdik. WhatsApp’ta kullanıcılarımız her gün ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderiyor ve bunların tümü, her zaman gizli ve güvende kalmaları için uçtan uca şifreleme ile korunuyor" ifadelerine yer verdi.
İŞTE WHATSAPP'A GELECEK YENİ ÖZELLİKLER
Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.
KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET
Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.
Ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.