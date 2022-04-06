06 Nis 2022 - 09:29- Yaşam G: 06 Nis 2022 - 09:30

Madrid'de Cansu Dere Rüzgarı!

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İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi.
Madrid'de Cansu Dere Rüzgarı! mask
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İspanya’nın en prestijli ödül töreninde, Cansu Dere ödül verdi. Bu yıl 73’üncüsü Hard Rock Hotel Madrid sponsorluğunda gerçekleştirilen Fotogramas de Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

İspanya’da 1951’den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.
Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle biraraya gelerek, gece boyunca sohbet etti.

KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı. Tören için Madrid’e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

06 Nis 2022 - 09:29 - Yaşam

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Madrid'de Cansu Dere Rüzgarı! mask
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