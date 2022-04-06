Başkentli Minikler Trafik Eğitim Pisti’nde Yeniden Direksiyon Başına Geçiyor...

18 Nisan’da başlayacak trafik eğitimine katılmak isteyen okullar, hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında ‘(0312) 507 15 38’ numaralı telefondan randevu alabilecek.
Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yeniden hizmete açıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.
İLK DERS 18 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar, hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 15 38” numaralı telefondan randevu alabilecek.
Başvuru sürecinin 4 Nisan’da başladığı trafik eğitimi, okulların kapanış tarihine kadar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek. 18 Nisan’da başlayacak eğitimler için Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.