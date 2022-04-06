Tüp Bebek Tedavisi Kaç Yaşına Kadar Kaç Kez Uygulanır?

Prof. Dr. Gökalp Öner; “Tüp bebekte üst yaş sınırı 48’dir. 45 yaşından sonra başarı şansı birinci denemede yüzde 1, ikinci denemede yüzde 2, üçüncü denemede yüzde 4’dür. Öncelikle tüp bebek tedavisi öncesinde ve ilk değerlendirmemiz sonrasında yumurta sayısına göre mutlaka yumurta kalitesini arttırmaya yönelik kadına ön tedavi planlıyoruz.

Yaşı geri alamasak bile kaliteyi arttırabiliriz. Özellikle 38 yaşından ileri kadın yaşında biz her hastamıza genetik tanılı tüp bebek öneririz. Genetiği normal gelen embriyo ile yaş faktörünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Ayrıca son yıllarda gebelik şansı en yüksek ve genetik yapısı en normale yakın embriyoyu seçmede yapay zeka ile embriyo seçimi yapılabilir.”

Genetik tanı niçin yapılır?

Bir kadın doğduğu zaman belli bir yumurta sayısı ile doğmaktadır ve yaşı ilerledikçe hem yumurta sayısı hem de yumurtanın kalitesi azalmaktadır. Özellikle kadınlar yaşın ilerlemesi ile yumurtanın yeni bir birey oluşturabilmek için spermle döllediği zaman genetik yapısını yarıya indirme aşamasında problem yaşar ve Down sendromu başta olmak üzere sendromik gebelik şanssızlığı artar. Genetik tanılı tüp bebek ile sendromik bebek şanssızlığı ortadan kalkar ve yaş faktörü ortadan kalkar.

YAPAY ZEKA EN KALİTELİ EMBRİYOYU SEÇİYOR

Yapay zeka ileri yaşta faydalı mı?

Prof. Dr. Gökalp Öner, “Evet, özellikle embriyo seçimini yapay zeka veri bankasındaki embriyolarla karşılaştırıp hem en kaliteli embriyo seçimi yapılır hem de genetik açıdan embriyo taraması yapılarak sendromik bebek şansızlığı azaltılır” diyor.

PRP İLERİ YAŞTA DA YUMURTA ELDE ETMEK İÇİN KULLANILIR

PRP nedir, kimlere niçin yapılır?

PRP kadından alınan kan özel bir cihazda ayrıştırılıp içerisinde yumurtayı uyaran büyüme hormonları ve proteinleri elde edilir ve bu plazma anestezi altında yumurtalara enjekte edilir. Özellikle yumurta sayısı azalmış, erken menopozda veya tüp bebekte yumurta elde edilemeyen durumlarda uygulanır. PRP ile uykuda olan ve yumurta uyarıcı hormona cevap alınamayan yumurtalar canlanır ve hem beyinden üretilen hormona hem de dışardan verdiğimiz ilaçlara yumurtaların cevap alınması sağlanır.

KANSER ÖYKÜSÜ OLANA ÖNERİLMEZ

PRP kaç yaşa kadar, kaç kez uygulanır?

40 yaşından önce 2 kez uygulanabilirken 40 yaşından sonra ilk PRP’den cevap alınamazsa tekrar denenmesi önerilmez. 48 yaşa kadar PRP yapılabilirken özellikle kanser öyküsü olan kadınlarda PRP önerilmemektedir.

Kök hücre kimlere yapılır, nasıl yapılmalı?

PRP ile tüp bebekte yumurta elde edilemeyen hastalarda son yıllarda deneysel olarak kemik iliğinden veya karın ön yağından elde edilen kök hücreler yumurtalara veya yumurtanın damarına enjekte edilir. Ve kök hücreler yumurtalarda uyuyan yumurtalarla kaynaşıp yeni yumurta üretimini tetikleyebilir.

SÜREÇ SABIR VE AZİM GEREKTİRİYOR

Peki ileri kadın yaşında kaç kez tüp bebek denenebilir?

Aslında belli bir sınır olmamakla birlikte biz hastalarımızı daha az yormak ve daha az ilaca maruz kalması için doğal tüp bebek yaparak embriyoları genetiğe gönderip havuzlama tekniğini tercih ediyoruz” diyen Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bu şekilde hem genetiği normal embriyo elde etmiş olup gereksiz transferlerle hastaları maddi manevi yormamış oluyoruz.

Bu süreç sabır ve azim gerektirmektedir. Evet, yumurta sayımız azalmış olabilir. Belki daha fazla yumurtayı tek işlemde toplayacakken, az yumurtada birkaç kez toplama işlemi yapmak durumunda kalmaktayız. Umut hep var ve biz en bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri ile peşinden koşmaya devam edeceğiz” diyerek kadınlara pes etmemeleri gerektiğini söylüyor.