06 Nis 2022 - 11:36- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 11:37

Pursaklar Belediyesi’nden 362 Başarılı Kursiyere Sertifika Almaya Hak Kazandı!

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Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Pursaklar Belediyesi dört ayrı Hanım Evinde; Kur’an-ı Kerim, Arapça ve iğne oyası, ahşap, aşçılık, tel kırma, dikiş, okuma yazma, bilgisayarlı muhasebe, karakalem, gümüş kazaz örücülüğü, nakış, çocuk gelişimi, kuaförlük, pastacılık, seramik, örgü, işaret dili eğitimleri ve vb. kursları başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.
Pursaklar Belediyesi’nden 362 Başarılı Kursiyere Sertifika Almaya Hak Kazandı! mask
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Kurslara düzenli olarak katılan ve ileri seviyede eğitim alan kadınlardan 362'si, hobi ve meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı. Kendilerine sunulan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden hanımlar, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerini iletti. 

‘‘Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum’’

Hobi ve meslek edindirme eğitimlerinde mezun olan hanımlara bundan sonraki hayatlarında kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimizde birçok alanda emek harcayan kursiyerlerimizin göstermiş oldukları, azim ve gayretleri bizleri onurlandırıyor.

Estetiğe, sanata, zanaata özen gösteren, değer veren ve bunlara sahip olan insanların varlığının ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunacak olan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

06 Nis 2022 - 11:36 - Belediyeler

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