Ramazan’da Sıvı Kaybını Önlemek İçin Meyve Suyu Tüketin!

Ramazan ayında vücudun hem sıvı hem de enerji kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, iftarda sağlıklı beslenmeye çok daha önem verilmesini ve sıvı kaybının önüne geçilmesi için meyve suyu tüketilmesini öneriyor.

Oruç açarken içilen bir bardak meyve suyunun tokluk hissi verebileceğini ve bu şekilde 15- 16 saatlik bir açlıktan sonra ağır ve ani besin tüketilmesinin yaratacağı mide sorunlarına engel olunabileceğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “İftarda orucun meyve suyu ile açılmasının bir başka yararı da Ramazan’da sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerinin hafiflemesine yardımcı olmasıdır” dedi.