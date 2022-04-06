Çankaya’dan Bir Destek Daha: “Gıda Kart”

Ramazan ayı boyunca ilçenin 3 bölgesinde 150 bin yurttaş için iftar çadırları kuran Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için Gıda Kart dağıtımı da yapacak. Başvuruların 7 Nisan’da başlayacağı Gıda Kart’ı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Çankaya’da ikamet etmek ve hanede kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi gerekiyor.

Başvurular 7-17 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.cankaya.bel.tr/gidakart adresinden yapılabilecek.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Esnaf için de, asgari ücretli için de sabit ücretli için de geçinmek ciddi anlamda sıkıntılar oluşturuyor. Çankaya Belediyesi olarak geçim derdi olanın, mağdur olanın derdine derman olmak istiyoruz.

Sosyal belediyecilik uygulamalarımızla halkımızın yanında oluyoruz. Halk Kart ile 2 bin 553 yurttaşımıza az olsa nefes oluyoruz. Bu yıl Ramazan’da yine 150 bin kişilik iftar çadırlarımızı kurduk, halkımız gelip yemeğini yiyebilsin diye. Her akşam yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği vermeye devam ediyoruz. Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, kimseyi ötekileştirmeden eşit görerek hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.