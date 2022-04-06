Çankaya'da Karalama (Doodle) Atölyesi...

Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Karikatür Atölyesi kurucusu sanatçı Emre Yılmaz'ı konuk ediyor. Yılmaz, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 15 Nisan'da çocuklara, 17 Nisan'da ise yetişkinlere "Karalama" (Doodle) eğitimi verecek. Ücretsiz verilecek atölye eğitimine katılmak isteyen Çankayalılar, 14 Nisan'a kadar (0312) 468 21 05 no'lu telefondan kayıt yaptırabilecek.

DOODLE NEDİR?

Doodle Türkçe anlamı olarak karalama demektir. Doodle yıllar geçtikçe sanatsal bir anlatı haline gelmiştir. Basit çizgiler, ikonlar, karikatür ve illüstrasyonlar bir araya geldiğinde ortaya plastik anlamda göze hoş gelen eserlere dönüşmektedir. Doodle her yaş grubu için beyin ve el koordinasyonunu geliştirmekte, hafızayı diri tutmakta, konsantrasyonu arttırmakta ve psikolojik olarak da rahatlama sağlamaktadır.