06 Nis 2022 - 15:38- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 15:39

Başkan Ramazan Şimşek, Sağlık Çalışanları İle Bir Araya Gelerek Sahur Yaptı!

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Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Gölbaşı Belediyesince yapılan çalışmalar hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verdi.
Başkan Ramazan Şimşek, Sağlık Çalışanları İle Bir Araya Gelerek Sahur Yaptı! mask
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,  Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile sahurda bir araya geldi. Başka Şimşek, ayrıca Hastanenin Acil Servis Bölümünü ziyaret ederek, orada tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her zaman Sağlık çalışanlarının yanlarında olacaklarını belirten Başkan Şimşek "Sağlık hizmetlerimizin temel taşı konumunda bulunan sağlık çalışanlarımızla zaman zaman bir araya gelerek, dertlerini ve sıkıntılarını dinlemek bize inanılmaz bir mutluluk veriyor.

Bu amaçla bugün sağlık çalışanları kardeşlerimizle sahurda bir araya gelmek, kardeşlerimizle beraber sahur yapmak istedik. Onlar özellikle Pandemi döneminde bizler için gece gündüz demeden canlarını tehlikeye atarak mücadele ettiler. Bizde Gölbaşı Belediyesi olarak o gün olduğu gibi bu günde yanlarındayız. Bu hizmet, kutsal bir hizmettir ve insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir konudur. O nedenle, özellikle belirtmek isterim ki, sağlık çalışanı kardeşlerimizin sonuna kadar yanlarındayız” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,  sahur yemeğinin ardından hastaneden ayrıldı.

06 Nis 2022 - 15:38 - Belediyeler

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