06 Nis 2022 - 16:21- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 16:22

Keçiören Belediyesinden Ramazan Denetimi!

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Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında vatandaşların en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu. Bu kapsamda market ve unlu mamul satan fırınlarda hijyen, kalite, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.
Keçiören Belediyesinden Ramazan Denetimi! mask
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Fahiş fiyatlı ve hileli ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mübarek Ramazan ayında fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık.

Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler” dedi.​

06 Nis 2022 - 16:21 - Belediyeler

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