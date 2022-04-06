Protokol İmzalandı... Spor Liselerinde Yeni Dönem Başlıyor!

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte iş birliğinde yeni bir sayfa daha açtıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte istişare ederek nerede kurulacağına, hangi alt yapının güçlü olduğu yerde ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz" dedi.

Mümkün olduğu kadar, imkanlar elverdiği kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü kompleks tesislerinin olduğu yerde, o tesislerin içerisinde spor liselerini kuracaklarını belirten Bakan Özer, "Böylece kaynaklarımızı mükerrere yol açmadan çok verimli şekilde kullanabileceğiz.

Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı tesisler, zaten gençler için. Özellikle spor liselerinde eğitim alan tüm gençlerimizin o tesisleri aktif olarak kullanmalarını sağlamış olacağız. Bunun devamı olarak da bundan sonra 20 yeni spor lisesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte hizmete alacağız.

9 ilimizde spor lisesi yok, 20 yeni spor lisesinin de bu eğitime erişimi olmayan illerden başlayarak hizmete almayı planlıyoruz. 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız" dedi.

Türkiye genelinde 72 ilde 92 spor lisesinde 23 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında geçen yıl spor liselerinin çok daha güçlü hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği başlatıldığını anımsatarak, "Bu çerçevede en önemli kazanım olan spor lisesi mezunlarına, 1. kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesi verilmesiyle ilgili çok önemli bir adım atıldı. Artık spor lisesi mezunlarımız, yardımcı antrenör belgesine sahip olarak sahaya çıkabilecekler" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda, Millî Eğitim Bakanlığı ile devrim niteliğinde bir adımı attıklarını belirterek Kasapoğlu, "Bu protokolle her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştiriyoruz.

Gerek şampiyon sporcuların yetişmesini destekleyecek, gerekse yetenekleri hiçbir zaman tesadüfe bırakmayacak bir çalışmanın adımıdır. Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan Spor Liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." diye konuştu.