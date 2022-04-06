06 Nis 2022 - 16:31- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 16:32

Keçiören'li Öğrenciler Ar-Ge Merkezini Gezdi!

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Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi öğrencileri Keçiören Belediyesi tarafından pandemi döneminde maske, kolonya, dezenfektan ve sabun üretimi yapmak için kurulan ve üretimlerine devam eden AR-GE merkezini ziyaret ettiler.

Keçiören'li Öğrenciler Ar-Ge Merkezini Gezdi! mask
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Öğrenciler burada bulunan ürünlerin üretim aşamalarına ilişkin görevli kimyagerlerden çeşitli bilgiler aldılar. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan materyallerin karıştırılma yöntemlerine ilişkin olarak deneyim de yaşayan genç öğrencilere ziyaretlerinin sonunda kolonya ve dezenfektan hediye edildi.

Pandemi döneminde yapılan en önemli hizmetlerden birinin kolonya ve dezenfektan üreterek ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmak olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok , “AG-GE Merkezimizde birinci sınıf kalitede üretim yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Pandemi ile mücadele etmek için dezenfektan, kolonya ve maske lazımdı. Dezenfektan ve maske tedarikinde vatandaşlarımız zorluk çekince hemen üretime başladık. Bu maske ve dezenfektanları her gün çarşı ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Öğrencilerimizin bu merkezimiz yakından görmesi için geziler düzenliyoruz.” dedi. ​

06 Nis 2022 - 16:31 - Belediyeler

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