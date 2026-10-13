AJet, Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 103. yıl dönümüne özel olarak Ankara çıkışlı ve varışlı uçuşlarda geçerli olacak yüzde 30 indirimli yeni kampanyasını duyurdu. Seyahat severlerin bütçesine katkı sağlayacak bu özel kampanya kapsamında biletleme ve seyahat tarihleri netleşirken, indirim kodu da açıklandı.

Türkiye'nin köklü hava yolu markalarından biri olan AJet, başkent Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümünü kutlamak amacıyla son derece cazip bir indirim kampanyasına imza atıyor. Ankara çıkışlı ve varışlı uçuşları tercih eden yolculara yönelik hazırlanan bu özel kampanya, başkent halkının seyahat planlarını çok daha ekonomik koşullarda gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Yıl dönümü gibi anlamlı bir tarihe özel olarak hayata geçirilen bu uygulama, havayolu ulaşımını daha erişilebilir kılarken seyahat severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Şehirler arası seyahat hareketliliğini artırması beklenen bu kampanya, havacılık sektöründe de geniş yankı uyandırdı.

Biletleme ve Seyahat Dönemi Tarihleri Netleşti

AJet tarafından resmi olarak duyurulan kampanya kapsamında biletleme ve uçuş takvimi titizlikle belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular için biletleme dönemi 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Seyahat planlarını bu kampanya üzerinden şekillendirecek olan yolcuların uçuş gerçekleştirebileceği seyahat dönemi ise 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Belirlenen bu geniş tarih aralığı, kış dönemi seyahatlerini planlayan vatandaşlar için kış tatili ve memleket ziyaretleri açısından büyük bir planlama esnekliği sunuyor. Yolcuların kampanya avantajlarından faydalanabilmesi için biletlerini belirtilen tarih aralığında satın alması gerekmektedir.

Kampanya Detayları ve ESBDOM30 İndirim Kodu

Ankara merkezli uçuş planlayan yolcuların yakından takip ettiği kampanyanın uygulama detayları da kamuoyu ile paylaşıldı. Kampanya kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 oranında indirim uygulanacak. Yolcuların bu indirimden faydalanabilmesi için ödeme aşamasında ESBDOM30 indirim kodunu kullanması gerekiyor. Ayrıca sadece uçak biletlerinde değil, kampanya kapsamındaki tüm yurt içi direkt uçuşlarda koltuk seçimlerinin de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacağı belirtildi. Bu sayede yolcular hem bilet maliyetlerinde hem de seyahat konforunu artıracak koltuk seçimlerinde önemli bir fiyat avantajı elde etmiş olacak.

Başkentliler İçin Seyahat Etmek Artık Çok Daha Kolay

AJet'in başkente özel olarak hayata geçirdiği bu yüzde 30 indirimli kampanya, kış aylarında seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar için ekonomik bir seyahat alternatifi sunuyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak Türkiye'nin farklı noktalarına seyahat edecek olan yolcular, kampanya sayesinde bütçelerini zorlamadan uçuş yapma imkanı bulacak. Sınırlı süreyle geçerli olan biletleme dönemi ve sunulan avantajlı koşullar, kampanyaya olan ilginin her geçen saat artmasını tetikliyor. Havayolu ulaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen bu tür dönemsel kampanyaların, önümüzdeki süreçte de seyahat severler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.