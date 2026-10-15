UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya'da Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Marsilya yenilgisini telafi etmek ve Avrupa'da yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen siyah-beyazlıların kritik maçı 15 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında başarılı bir grafik çizen ve bu sezon oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sından sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Almanya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Kupa 2'ye iyi bir başlangıç yapan ve ilk hafta mücadelesinde sahasında Olimpik Marsilya'ya 4-1 mağlup olan Kartal, bu maçla birlikte Avrupa'da yeniden çıkış arıyor. Kritik mücadelenin detayları, eksik oyuncular ve muhtemel 11'ler netleşti.

Beşiktaş'ta Önemli Eksikler Bulunuyor

Almanya deplasmanı öncesinde siyah-beyazlı ekipte teknik heyeti düşündüren bazı sakatlık ve sağlık sorunları bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre;

Vaclav Cerny: Sakatlığı devam eden başarılı oyuncu, Hoffenheim karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

Dusan Vlahovic: Midesinden yaşadığı ani bir problem nedeniyle kamp kadrosunda yer almayan yıldız futbolcu, bu zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Bu önemli eksiklere rağmen geniş kadrosuna güvenen teknik direktör ve kurmayları, deplasmandan galibiyetle ayrılacak alternatifli bir 11 sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i Netleşti

Alman ekibi Hoffenheim karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11 şu isimlerden oluşuyor:

Kale: Alexander Nübel

Savunma: Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara

Orta Saha: Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü

Hücum Hattı: Ernest Poku, Leandro Trossard, Hyeon-gyu Oh

Siyah-beyazlıların sahaya bu kadroyla çıkarak rakibine karşı baskılı bir oyun ortaya koyması ve hücum hattındaki etkili isimlerle sonuca gitmesi bekleniyor.

Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin ve Beşiktaş taraftarlarının büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair yayın bilgileri şu şekildedir:

Maç Tarihi: 15 Ekim 2026 Perşembe

Başlama Saati: TSİ 22.00

Yayıncı Kanal: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)

Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından naklen izleyebilecek. Beşiktaş, Almanya'daki bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkıyor.