Yargı teşkilatında merakla beklenen HSK mazeret kararnamesi resmen yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla karara bağlanan atama listesi, kurulun resmi internet adresi hsk.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Ankara başta olmak üzere birçok il ve büyük adliyeyi yakından ilgilendiren kararnamede toplam 957 hakim ve savcının yeni görev yerleri belli oldu.
Adli ve İdari Yargıda Kaç Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti?
HSK tarafından yayımlanan duyuruya göre, 25 Kasım 2026 tarihli mazeret kararnamesiyle hem adli hem de idari yargı kollarında kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Kurulun paylaştığı resmi dağılım şu şekilde şekillendi:
Adli yargı: 915 hakim ve Cumhuriyet savcısı
İdari yargı: 42 hakim ve savcı
Toplam atama: 957 hakim ve Cumhuriyet savcısı
Kurul açıklamasında, hakim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerinin değerlendirilerek karara bağlandığı ve ilgili kararname eklerinin resmi site üzerinden ilan edildiği kaydedildi.
Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarında Öne Çıkan Kritik Atamalar
Kararname listesinde büyük adliyelerdeki başsavcılık değişimleri de dikkat çekti. Özellikle Ankara ve İstanbul yargı çevresini doğrudan etkileyen görevlendirmeler şu şekilde sıralandı:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Doç. Dr. Barış Duman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Beşir Güven'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş atandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.
Bu atamalarla birlikte Ankara'dan İstanbul'a uzanan kritik başsavcılık görevlendirmeleri yargı gündeminin ilk sıralarına yerleşti.
Ankara'ya Atanan Hakin ve Savcı HSYK Listesi Yayınlandı!
|S.No
|Sicil No
|Adı ve Soyadı
|Bulunduğu Görev
|Atandığı Görev
|107
|101247
|Osman ÇABUK
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|188
|125287
|Dr. Burcu AYKAR
|Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|212
|139564
|Ahmet ÖZKOÇ
|Ankara Hâkimi
|Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|235
|151327
|Yakup ASLAN
|Gölbaşı (Ankara) Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|303
|179566
|Fatih Kemal SÜT
|Yargıtay Tetkik Hâkimi (Adalet Bak. CTE Gen. Müd. Yrd.)
|Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
|328
|189946
|Tuğçe GÜNGÖR KAVLAK
|Balıkesir Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|348
|190484
|Didem SALKAYA YAMER
|Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara Hâkimliği
|390
|194517
|Dr. Ümit İlker ÖZCAN
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara Hâkimliği
|405
|194800
|Buket UĞUR
|Konya Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|428
|196058
|Helin YAVUZER KILIÇ
|İstanbul Anadolu Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|429
|196110
|Hatice MİRAN BEKTAŞ
|Çorum Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|443
|198939
|Ceren GÜRBÜZ BOLAT
|İstanbul Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|445
|198959
|Nihal IŞIK ÇIKRIKCI
|Kırıkkale Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|464
|211318
|Muhammet BOZDAĞ
|Yargıtay Tetkik Hâkimi
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|499
|214827
|Aslıhan AKSAKAL
|Burdur Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|509
|215050
|Mehmed Burak BİLGİLİ
|Kütahya Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Hâkimliği
|510
|215064
|Musa Görkem BOLAT
|İstanbul Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|526
|215460
|Hilal ERSOY SALĞİT
|Mardin Hâkimi
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|528
|215542
|Fatma Sena GÜLEÇ YÜZER
|Polatlı Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|552
|216249
|Ebru SEVGİLİ
|Polatlı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|558
|216433
|Zehra TURAN ÜLGER
|Akyurt Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|564
|216510
|Mehmet Murat ÜNLÜ
|Ankara Hâkimi
|Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|571
|216677
|Fuat YÜZER
|Polatlı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|575
|218990
|Şerife BAĞDAT OĞUZ
|Kaman Hâkimi (Adalet Bak. Yetkili Tetkik Hâkimi)
|Ankara Hâkimliği
|579
|219072
|Hakan DEMİRHAN
|Çankırı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|598
|219562
|Serhat BALCI
|Karayazı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|603
|219676
|Yunus Emre CİĞER
|Şefaatli Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|605
|219691
|Büşra YEŞİL
|Polatlı Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|617
|219919
|Fatma ERGÜN
|Bursa Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|633
|220420
|Nezaket ÖZÜZEYBEK
|Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|643
|220726
|Seçil YARGICI BATTAL
|Göynük Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|661
|233997
|Zeynep Nida CEVEN
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|673
|234286
|Buse GÜNEY
|Sulakyurt Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|680
|234453
|Berze Nur ÇALIM
|Yüksekova Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|694
|234721
|Fatma SERTAN BULUT
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|698
|234829
|Melis DAĞITICI
|Haymana Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|721
|251810
|Miktat DÖRTOK
|Şırnak Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|726
|252001
|Ömer Can ÖZEN
|Kınık Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|728
|252044
|Hatice POLAT UYGAR
|Elmadağ Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|740
|252250
|Ayşe ERGÜL DOĞAN
|Muradiye Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|743
|252301
|Hayrunnisa Bengisu ÖZERDEN
|Silivri Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|752
|252355
|Aslı ÖZTÜRK
|Kahramankazan Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|754
|252382
|Figen SOLAK
|Keskin Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|788
|267226
|Hazel Leyla KANAT
|Bahçe Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|811
|272481
|Didem ŞATIROĞLU
|Çubuk Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|845
|285696
|Tamer ÜNAL
|Kırşehir Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
|865
|286296
|Nuri ÖZKAN
|Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Cumhuriyet Savcılığı
|876
|300119
|Kübra RAKICI KAYIŞ
|Beypazarı Hâkimi
|Ankara Hâkimliği
2. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Atamaları
|S.No
|Sicil No
|Adı ve Soyadı
|Bulunduğu Görev
|Atandığı Görev
|14
|33245
|Şükrü Onat TEKİNALP
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Daire Başkanlığı
|20
|33853
|Seyhan AKSAR ORKUN
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|25
|34286
|Ali YELDAN
|İzmir Cumhuriyet Başsavcısı
|Ankara BAM Cumhuriyet Başsavcılığı
|28
|34907
|Muharrem SONGÜR
|Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|31
|35171
|Güneş DENİZ ÖZTUNÇ
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Daire Başkanlığı
|43
|37105
|Alican KARAKAŞ
|İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Üyeliği
|50
|37658
|Dr. Veli KAFES
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|59
|38544
|Ramazan SOLMAZ
|Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|92
|42611
|Yusuf DEMİRCİ
|Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
|Ankara BAM Üyeliği
|96
|42718
|Murat BAŞPINAR
|Gaziantep BAM Üyesi (AYM Raportörü)
|Ankara BAM Üyeliği
|99
|95043
|Mustafa ŞAHİN
|Adalet Bak. Mevzuat Gen. Müd. Tetkik Hâkimi
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|114
|104699
|Adem ALDEMİR
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|136
|109728
|Onur Pınar ÖZHAN
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Daire Başkanlığı
|137
|109732
|Esra DEMİRKOPARAN
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|139
|109818
|Caner YILDIZ
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|141
|110834
|Hakkı ALKAN
|HSK Kurul Başmüfettişi
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|146
|118856
|Abdullah UÇAR
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|147
|118908
|Fatma Burcu NACAR YÜCE
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|152
|119134
|Zeynep AKTAŞ
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|161
|120695
|Sevgi DURDU
|Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
|Ankara BAM Üyeliği
|172
|122234
|Duygu DOĞAN AKKAYA
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|193
|125521
|Mehmet Emin ERDOĞDU
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|199
|125855
|Ayşegül REYHAN AKIN
|Yargıtay Tetkik Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|221
|139829
|Sinem ŞARLAYAN
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|232
|150964
|Hilal BOYRAZ
|Ankara Hâkimi (Adalet Akademisi Tetkik Hâkimi)
|Ankara BAM Üyeliği
|242
|153276
|Selçuk KARACAOĞLU
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|251
|165869
|Muhammet Ali KORKMAZ
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|288
|174657
|Özlem ÖZEN İMRE
|İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Üyeliği
|306
|179619
|Fatih ULU
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|309
|179699
|Yasin YILDIRIM
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara BAM Üyeliği
|322
|189692
|Nazmiye Burçin COŞAN
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|358
|192204
|Mahmut KOÇAK
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|384
|194376
|Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|420
|195933
|Fatih ERDEMİR
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı
|472
|211497
|Duygu DUMAN
|Ankara Hâkimi
|Ankara BAM Üyeliği
|573
|217430
|Tufan ÖNSİPAHİOĞLU
|Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara BAM Üyeliği
3. Ankara Batı (Sincan) Adliyesi Atamaları
|S.No
|Sicil No
|Adı ve Soyadı
|Bulunduğu Görev
|Atandığı Görev
|5
|30898
|İsmail YALÇIN
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|68
|39919
|Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR
|Mersin Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|93
|42643
|Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR
|Mersin Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|176
|122355
|Zuhal BİLGİÇ AKTAŞ
|Ankara Hâkimi
|Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
|178
|122389
|Zehra Bahar KOCAOĞLU
|Ankara Batı Hâkimi
|Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|185
|124706
|Ömer Faruk KAR
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara Batı Hâkimliği
|187
|125252
|Emrah ÖZKAN
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|298
|179368
|Serdal ERGÖKMEN
|Gölbaşı (Ankara) Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|360
|192296
|Onur VAROL
|Diyarbakır BAM Üyesi (Adalet Bak. Tetkik Hâkimi)
|Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
|388
|194477
|Vildan OĞUZMAN KOÇAK
|Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|403
|194744
|Yasin TIĞLI
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|446
|198993
|Hatice YILMAZ ESGİLLİ
|Yargıtay Tetkik Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|447
|199043
|Esra KILIÇ YUCA
|İstanbul Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|491
|212410
|Ali YILDIRIM
|Yargıtay Tetkik Hâkimi
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|517
|215169
|Volkan ÇAKIR
|Ünye Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|535
|215874
|Mehmet KOÇAK
|Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|570
|216663
|Emrullah YUCA
|İstanbul Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|582
|219144
|Bengü GÜLDEREN
|Polatlı Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|599
|219573
|Elif Kübra KILIÇ
|Polatlı Hâkimi
|Ankara Batı Hâkimliği
|638
|220556
|Berkay ŞAHİNGÖZ
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|676
|234345
|Rukiye İPEK YILMAZ
|Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
|686
|234549
|Mehmet Fatih MENTEŞ
|Polatlı Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
4. Ankara İlçeleri (Gölbaşı, Polatlı, Çubuk vb.) Atamaları
|S.No
|Sicil No
|Adı ve Soyadı
|Bulunduğu Görev
|Atandığı Görev
|15
|33260
|Beşir ÇİFLİK
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığı
|86
|42083
|Dr. Hüseyin MECEK
|Ankara Hâkimi
|Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği
|144
|114766
|Mahir ÖZENÇ
|Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
|Çubuk Hâkimliği
|225
|143395
|Serdar DEMİRER
|Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
|Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
|273
|172933
|Leyla Tüba YILDIRIM AVCI
|Akşehir Cumhuriyet Savcısı
|Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı
|312
|186122
|Gülhan BUYRUK GÜLNAZ
|Adana Cumhuriyet Savcısı
|Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
|406
|194807
|Cansu URHAN ÖZTÜRK
|Erzincan Hâkimi
|Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği
|453
|199239
|Ali ÖZTÜRK
|Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği
|560
|216468
|Elif Cansu KUŞCU
|Kahramankazan Cumhuriyet Savcısı
|Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
|585
|219165
|Cem İÇTÜRK
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|596
|219493
|İlknur ATASOY
|Çubuk Hâkimi
|Şereflikoçhisar Hâkimliği
|662
|234000
|Batuhan ÇATALÇAM
|Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
|Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı
|669
|234226
|Muhammed Ali GEVREK
|Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
|Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı
|681
|234468
|Beyza KIZILASLAN GİRİŞİT
|Beylikova Hâkimi
|Kahramankazan Hâkimliği
|683
|234497
|Yasemin KORKUT YILDIZ
|Şanlıurfa Hâkimi
|Kalecik Hâkimliği
|707
|251412
|Beyza Nur ÇATALÇAM
|Kızıltepe Hâkimi
|Nallıhan Hâkimliği
|713
|251508
|İrem BOY ÖZDAŞ
|Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
|Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
|714
|251518
|Furkan BOZKURT
|Silopi Cumhuriyet Savcısı
|Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
|718
|251590
|Fikret Boran KILIÇ
|Tutak Hâkimi
|Polatlı Hâkimliği
|724
|251927
|Betül FERİK SARIOĞLAN
|Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
|Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığı
|769
|252568
|Ayşe ILKI
|Nallıhan Hâkimi
|Kahramankazan Hâkimliği
|790
|267301
|Fatma KESLER YILMAZ
|Ünye Cumhuriyet Savcısı
|Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı
|805
|267977
|Meral SEZGİN
|Yalvaç Hâkimi
|Akyurt Hâkimliği
|812
|272494
|Ahsen KUTLU
|Ortaköy (Aksaray) Hâkimi
|Akyurt Hâkimliği
|813
|272501
|Oğuz Kağan ASIL
|Mucur Cumhuriyet Savcısı
|Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
|815
|272523
|Muhammed Halil AYAKLI
|Çerkeş Hâkimi
|Polatlı Hâkimliği
|826
|272883
|Emre GÜZEL
|Keskin Cumhuriyet Savcısı
|Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı
|832
|273296
|Türkan Firuze PAKSOY YILMAZ
|Sinop Hâkimi
|Beypazarı Hâkimliği
|840
|277398
|Koray KARATAŞ
|Kuşadası Hâkimi
|Polatlı Hâkimliği
|847
|285757
|Hande ALPER TAYANÇ
|Suluova Hâkimi
|Polatlı Hâkimliği
|853
|285949
|Şüheda DEMİRKIRAN BOY
|Tonya Hâkimi
|Polatlı Hâkimliği
|889
|300758
|Neslihan ERPAY KAYA
|Erbaa Hâkimi
|Beypazarı Hâkimliği
|902
|301123
|Fulya ÖNDER HAFIZOĞLU
|Araban Hâkimi
|Şereflikoçhisar Hâkimliği
5. Yargıtay (Ankara Merkezli) Atamaları
|S.No
|Sicil No
|Adı ve Soyadı
|Bulunduğu Görev
|Atandığı Görev
|18
|33399
|Mustafa KIZILIRMAK
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|80
|41027
|Semih AKGÜN
|Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|82
|41376
|Halil İNAL
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|87
|42121
|Mehmet Akif AKTAŞ
|Sivas Cumhuriyet Başsavcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|105
|98361
|Ahmet BEKTAŞ
|Çorum Cumhuriyet Başsavcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|154
|119228
|Ferit YAMER
|Mersin Hâkimi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|156
|119375
|Şerife GÜNEŞLEYİCİ
|Silifke Hâkimi (Adalet Bak. Yetkili Tetkik Hâkimi)
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|173
|122275
|Uğur MUSLU
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|174
|122349
|Dr. Bahar KILINÇ
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|180
|122470
|Ali AKMAN
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|183
|122780
|Yusuf KUZU
|HSK Kurul Başmüfettişi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|202
|125867
|Ömer DEMİRCİ
|Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza İşleri Gen. Müd. Yrd.)
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|210
|137528
|Hale Özge İLHAN
|Yargıtay Tetkik Hâkimi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|275
|174415
|Ali İDE
|Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|283
|174559
|Rana ERPOLAT KAYA
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|372
|194070
|Seda DÜĞÜM
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|426
|196051
|Gökner KAYAŞ ZOR
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|430
|196143
|Deniz ÖZDOĞAN ARTIK
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|503
|214855
|Esra COŞKUN
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|527
|215470
|Zeynep Mine ZOR
|İstanbul Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|546
|216021
|Damla Nur KUZEY
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|547
|216028
|Ayşe Mina ORTAKAYA
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|555
|216278
|Nalan SÖNMEZ KOÇYİĞİT
|Ankara Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|619
|219968
|Zehra GÖKSU
|Çubuk Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|667
|234151
|Tolgunay KUZU
|Beypazarı Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|697
|234796
|Mehmet TABANLI
|Edremit Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|750
|252338
|Fatma Merve ORTAÇAY
|Akyurt Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
|773
|252676
|Berkay YILDIRIM
|Kalecik Hâkimi
|Yargıtay Tetkik Hâkimliği
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