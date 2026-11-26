Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 25 Kasım 2026 tarihli adli ve idari yargı mazeret kararnamesi yayımlandı. Ankara dahil Türkiye genelinde adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değişirken; İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Büyükçekmece başsavcılıklarındaki yeni görevlendirmeler ile hsk.gov.tr isim listesi sorgulama detayları netleşti.

Yargı teşkilatında merakla beklenen HSK mazeret kararnamesi resmen yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla karara bağlanan atama listesi, kurulun resmi internet adresi hsk.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Ankara başta olmak üzere birçok il ve büyük adliyeyi yakından ilgilendiren kararnamede toplam 957 hakim ve savcının yeni görev yerleri belli oldu.

Adli ve İdari Yargıda Kaç Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti?

HSK tarafından yayımlanan duyuruya göre, 25 Kasım 2026 tarihli mazeret kararnamesiyle hem adli hem de idari yargı kollarında kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Kurulun paylaştığı resmi dağılım şu şekilde şekillendi:

Adli yargı: 915 hakim ve Cumhuriyet savcısı

İdari yargı: 42 hakim ve savcı

Toplam atama: 957 hakim ve Cumhuriyet savcısı

Kurul açıklamasında, hakim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerinin değerlendirilerek karara bağlandığı ve ilgili kararname eklerinin resmi site üzerinden ilan edildiği kaydedildi.

Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarında Öne Çıkan Kritik Atamalar

Kararname listesinde büyük adliyelerdeki başsavcılık değişimleri de dikkat çekti. Özellikle Ankara ve İstanbul yargı çevresini doğrudan etkileyen görevlendirmeler şu şekilde sıralandı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Doç. Dr. Barış Duman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Beşir Güven'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş atandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Bu atamalarla birlikte Ankara'dan İstanbul'a uzanan kritik başsavcılık görevlendirmeleri yargı gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Ankara'ya Atanan Hakin ve Savcı HSYK Listesi Yayınlandı!

S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 107 101247 Osman ÇABUK Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Cumhuriyet Savcılığı 188 125287 Dr. Burcu AYKAR Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ankara Cumhuriyet Savcılığı 212 139564 Ahmet ÖZKOÇ Ankara Hâkimi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 235 151327 Yakup ASLAN Gölbaşı (Ankara) Hâkimi Ankara Hâkimliği 303 179566 Fatih Kemal SÜT Yargıtay Tetkik Hâkimi (Adalet Bak. CTE Gen. Müd. Yrd.) Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 328 189946 Tuğçe GÜNGÖR KAVLAK Balıkesir Hâkimi Ankara Hâkimliği 348 190484 Didem SALKAYA YAMER Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Hâkimliği 390 194517 Dr. Ümit İlker ÖZCAN Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Hâkimliği 405 194800 Buket UĞUR Konya Hâkimi Ankara Hâkimliği 428 196058 Helin YAVUZER KILIÇ İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği 429 196110 Hatice MİRAN BEKTAŞ Çorum Hâkimi Ankara Hâkimliği 443 198939 Ceren GÜRBÜZ BOLAT İstanbul Hâkimi Ankara Hâkimliği 445 198959 Nihal IŞIK ÇIKRIKCI Kırıkkale Hâkimi Ankara Hâkimliği 464 211318 Muhammet BOZDAĞ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Cumhuriyet Savcılığı 499 214827 Aslıhan AKSAKAL Burdur Hâkimi Ankara Hâkimliği 509 215050 Mehmed Burak BİLGİLİ Kütahya Cumhuriyet Savcısı Ankara Hâkimliği 510 215064 Musa Görkem BOLAT İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 526 215460 Hilal ERSOY SALĞİT Mardin Hâkimi Ankara Cumhuriyet Savcılığı 528 215542 Fatma Sena GÜLEÇ YÜZER Polatlı Hâkimi Ankara Hâkimliği 552 216249 Ebru SEVGİLİ Polatlı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 558 216433 Zehra TURAN ÜLGER Akyurt Hâkimi Ankara Hâkimliği 564 216510 Mehmet Murat ÜNLÜ Ankara Hâkimi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 571 216677 Fuat YÜZER Polatlı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 575 218990 Şerife BAĞDAT OĞUZ Kaman Hâkimi (Adalet Bak. Yetkili Tetkik Hâkimi) Ankara Hâkimliği 579 219072 Hakan DEMİRHAN Çankırı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 598 219562 Serhat BALCI Karayazı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 603 219676 Yunus Emre CİĞER Şefaatli Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 605 219691 Büşra YEŞİL Polatlı Hâkimi Ankara Hâkimliği 617 219919 Fatma ERGÜN Bursa Hâkimi Ankara Hâkimliği 633 220420 Nezaket ÖZÜZEYBEK Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 643 220726 Seçil YARGICI BATTAL Göynük Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 661 233997 Zeynep Nida CEVEN Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği 673 234286 Buse GÜNEY Sulakyurt Hâkimi Ankara Hâkimliği 680 234453 Berze Nur ÇALIM Yüksekova Hâkimi Ankara Hâkimliği 694 234721 Fatma SERTAN BULUT Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği 698 234829 Melis DAĞITICI Haymana Hâkimi Ankara Hâkimliği 721 251810 Miktat DÖRTOK Şırnak Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 726 252001 Ömer Can ÖZEN Kınık Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 728 252044 Hatice POLAT UYGAR Elmadağ Hâkimi Ankara Hâkimliği 740 252250 Ayşe ERGÜL DOĞAN Muradiye Hâkimi Ankara Hâkimliği 743 252301 Hayrunnisa Bengisu ÖZERDEN Silivri Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 752 252355 Aslı ÖZTÜRK Kahramankazan Hâkimi Ankara Hâkimliği 754 252382 Figen SOLAK Keskin Hâkimi Ankara Hâkimliği 788 267226 Hazel Leyla KANAT Bahçe Hâkimi Ankara Hâkimliği 811 272481 Didem ŞATIROĞLU Çubuk Hâkimi Ankara Hâkimliği 845 285696 Tamer ÜNAL Kırşehir Hâkimi Ankara Hâkimliği 865 286296 Nuri ÖZKAN Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı 876 300119 Kübra RAKICI KAYIŞ Beypazarı Hâkimi Ankara Hâkimliği

2. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Atamaları

S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 14 33245 Şükrü Onat TEKİNALP Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Daire Başkanlığı 20 33853 Seyhan AKSAR ORKUN Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 25 34286 Ali YELDAN İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ankara BAM Cumhuriyet Başsavcılığı 28 34907 Muharrem SONGÜR Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 31 35171 Güneş DENİZ ÖZTUNÇ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Daire Başkanlığı 43 37105 Alican KARAKAŞ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Üyeliği 50 37658 Dr. Veli KAFES Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 59 38544 Ramazan SOLMAZ Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 92 42611 Yusuf DEMİRCİ Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Ankara BAM Üyeliği 96 42718 Murat BAŞPINAR Gaziantep BAM Üyesi (AYM Raportörü) Ankara BAM Üyeliği 99 95043 Mustafa ŞAHİN Adalet Bak. Mevzuat Gen. Müd. Tetkik Hâkimi Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 114 104699 Adem ALDEMİR Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 136 109728 Onur Pınar ÖZHAN Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Daire Başkanlığı 137 109732 Esra DEMİRKOPARAN Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 139 109818 Caner YILDIZ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 141 110834 Hakkı ALKAN HSK Kurul Başmüfettişi Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 146 118856 Abdullah UÇAR Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 147 118908 Fatma Burcu NACAR YÜCE Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 152 119134 Zeynep AKTAŞ Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 161 120695 Sevgi DURDU Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Ankara BAM Üyeliği 172 122234 Duygu DOĞAN AKKAYA Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 193 125521 Mehmet Emin ERDOĞDU Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 199 125855 Ayşegül REYHAN AKIN Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 221 139829 Sinem ŞARLAYAN Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 232 150964 Hilal BOYRAZ Ankara Hâkimi (Adalet Akademisi Tetkik Hâkimi) Ankara BAM Üyeliği 242 153276 Selçuk KARACAOĞLU Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 251 165869 Muhammet Ali KORKMAZ Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 288 174657 Özlem ÖZEN İMRE İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Üyeliği 306 179619 Fatih ULU Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 309 179699 Yasin YILDIRIM Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara BAM Üyeliği 322 189692 Nazmiye Burçin COŞAN Ankara Batı Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 358 192204 Mahmut KOÇAK Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 384 194376 Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU Ankara Batı Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 420 195933 Fatih ERDEMİR Ankara Batı Hâkimi Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığı 472 211497 Duygu DUMAN Ankara Hâkimi Ankara BAM Üyeliği 573 217430 Tufan ÖNSİPAHİOĞLU Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara BAM Üyeliği

3. Ankara Batı (Sincan) Adliyesi Atamaları

S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 5 30898 İsmail YALÇIN Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 68 39919 Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR Mersin Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 93 42643 Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR Mersin Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 176 122355 Zuhal BİLGİÇ AKTAŞ Ankara Hâkimi Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 178 122389 Zehra Bahar KOCAOĞLU Ankara Batı Hâkimi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 185 124706 Ömer Faruk KAR Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Batı Hâkimliği 187 125252 Emrah ÖZKAN Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 298 179368 Serdal ERGÖKMEN Gölbaşı (Ankara) Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 360 192296 Onur VAROL Diyarbakır BAM Üyesi (Adalet Bak. Tetkik Hâkimi) Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 388 194477 Vildan OĞUZMAN KOÇAK Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 403 194744 Yasin TIĞLI Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 446 198993 Hatice YILMAZ ESGİLLİ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 447 199043 Esra KILIÇ YUCA İstanbul Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 491 212410 Ali YILDIRIM Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 517 215169 Volkan ÇAKIR Ünye Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 535 215874 Mehmet KOÇAK Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 570 216663 Emrullah YUCA İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 582 219144 Bengü GÜLDEREN Polatlı Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 599 219573 Elif Kübra KILIÇ Polatlı Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği 638 220556 Berkay ŞAHİNGÖZ Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 676 234345 Rukiye İPEK YILMAZ Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı 686 234549 Mehmet Fatih MENTEŞ Polatlı Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

4. Ankara İlçeleri (Gölbaşı, Polatlı, Çubuk vb.) Atamaları

S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 15 33260 Beşir ÇİFLİK Ankara Cumhuriyet Savcısı Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığı 86 42083 Dr. Hüseyin MECEK Ankara Hâkimi Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği 144 114766 Mahir ÖZENÇ Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Çubuk Hâkimliği 225 143395 Serdar DEMİRER Beyşehir Cumhuriyet Savcısı Çubuk Cumhuriyet Savcılığı 273 172933 Leyla Tüba YILDIRIM AVCI Akşehir Cumhuriyet Savcısı Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı 312 186122 Gülhan BUYRUK GÜLNAZ Adana Cumhuriyet Savcısı Çubuk Cumhuriyet Savcılığı 406 194807 Cansu URHAN ÖZTÜRK Erzincan Hâkimi Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği 453 199239 Ali ÖZTÜRK Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gölbaşı (Ankara) Hâkimliği 560 216468 Elif Cansu KUŞCU Kahramankazan Cumhuriyet Savcısı Polatlı Cumhuriyet Savcılığı 585 219165 Cem İÇTÜRK Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 596 219493 İlknur ATASOY Çubuk Hâkimi Şereflikoçhisar Hâkimliği 662 234000 Batuhan ÇATALÇAM Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı 669 234226 Muhammed Ali GEVREK Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı 681 234468 Beyza KIZILASLAN GİRİŞİT Beylikova Hâkimi Kahramankazan Hâkimliği 683 234497 Yasemin KORKUT YILDIZ Şanlıurfa Hâkimi Kalecik Hâkimliği 707 251412 Beyza Nur ÇATALÇAM Kızıltepe Hâkimi Nallıhan Hâkimliği 713 251508 İrem BOY ÖZDAŞ Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Polatlı Cumhuriyet Savcılığı 714 251518 Furkan BOZKURT Silopi Cumhuriyet Savcısı Çubuk Cumhuriyet Savcılığı 718 251590 Fikret Boran KILIÇ Tutak Hâkimi Polatlı Hâkimliği 724 251927 Betül FERİK SARIOĞLAN Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığı 769 252568 Ayşe ILKI Nallıhan Hâkimi Kahramankazan Hâkimliği 790 267301 Fatma KESLER YILMAZ Ünye Cumhuriyet Savcısı Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı 805 267977 Meral SEZGİN Yalvaç Hâkimi Akyurt Hâkimliği 812 272494 Ahsen KUTLU Ortaköy (Aksaray) Hâkimi Akyurt Hâkimliği 813 272501 Oğuz Kağan ASIL Mucur Cumhuriyet Savcısı Polatlı Cumhuriyet Savcılığı 815 272523 Muhammed Halil AYAKLI Çerkeş Hâkimi Polatlı Hâkimliği 826 272883 Emre GÜZEL Keskin Cumhuriyet Savcısı Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı 832 273296 Türkan Firuze PAKSOY YILMAZ Sinop Hâkimi Beypazarı Hâkimliği 840 277398 Koray KARATAŞ Kuşadası Hâkimi Polatlı Hâkimliği 847 285757 Hande ALPER TAYANÇ Suluova Hâkimi Polatlı Hâkimliği 853 285949 Şüheda DEMİRKIRAN BOY Tonya Hâkimi Polatlı Hâkimliği 889 300758 Neslihan ERPAY KAYA Erbaa Hâkimi Beypazarı Hâkimliği 902 301123 Fulya ÖNDER HAFIZOĞLU Araban Hâkimi Şereflikoçhisar Hâkimliği

5. Yargıtay (Ankara Merkezli) Atamaları