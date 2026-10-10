Türkiye'nin önemli mali kuruluşlarından İller Bankası'nın sermayesi, alınan yeni bir karar ile 250 milyar Türk lirasına çıkarıldı. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca alındı.

Türkiye'nin önemli kalkınma ve yatırım bankalarından İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 250 milyar Türk lirasına yükseltildi. Bu kapsamlı finansal düzenleme, bankanın mali yapısını güçlendirmeyi ve yerel yönetimlere yönelik sunduğu projelerin finansman kapasitesini artırmayı hedefliyor. Karar, yürürlükteki 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca alındı ve kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmiyet Kazandı

İller Bankası'nın sermayesinin 250 milyar Türk lirasına çıkarılmasına yönelik alınan karar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu yayımlanma, söz konusu sermaye artırımının yasal süreçlerinin tamamlandığını ve yürürlüğe girdiğini gösteriyor. Karar metninde, bankanın sermaye yapısındaki bu değişikliğin detayları açıkça belirtildi.

Bankanın Mali Gücüne Katkı

Gerçekleşen sermaye artırımı, İller Bankası'nın finansal gücünü ve operasyonel esnekliğini önemli ölçüde pekiştirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, bankanın ülke genelindeki belediyelere, il özel idarelerine ve diğer yerel yönetimlere sağladığı finansman ve teknik destek hizmetlerinin daha geniş bir yelpazede ve daha etkin bir şekilde sürdürülmesine olanak tanıyacak. Güçlenen sermaye yapısı, bankanın gelecekteki büyük ölçekli altyapı ve kentsel dönüşüm projelerindeki rolünü daha da sağlamlaştırıyor.

Yasal Dayanak ve Mevzuat Uyum Süreci

Sermaye artırımı kararı, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi hükümlerine uygun olarak alındı. Bu madde, bankanın sermaye yapısının belirlenmesi ve değiştirilmesi konusunda yasal bir çerçeve sunmaktadır. Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bankanın finansal tablolarında ve iç süreçlerinde gerekli güncellemeler yapılacak, mevzuat uyumu sağlanacaktır. Bu süreç, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülecektir.