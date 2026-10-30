Emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartları, sigortalıların ilk işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların hangi dönemde sigortalı olduklarına göre değişen emeklilik koşullarını değerlendirdi. Özellikle 3600, 4500, 7000 ve 7200 prim günüyle emeklilik seçenekleri, milyonlarca çalışanın gündeminde bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı 4A sigortalılarının emeklilik koşulları, çalışma hayatına başladıkları tarihe göre belirleniyor. Kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaşı ile gerekli prim gün sayısı, farklı dönemlerde yürürlüğe giren düzenlemeler nedeniyle değişiyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki değerlendirmesinde emeklilik hesabında ilk sigorta tarihinin önemine dikkat çekti. Özellikle 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası sigortalılar için farklı kurallar uygulanıyor.

Emeklilik hakkı kazanmak için yalnızca prim gününü tamamlamak yeterli olmuyor. Sigortalılık süresi, yaş ve çalışma statüsünün de birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

SGK Emeklilik Şartları ve Prim Günleri

4A kapsamında çalışanlar için sigorta başlangıcına göre uygulanan temel şartlar şöyle:

8 Eylül 1999 ve öncesi: EYT kapsamında yaş şartı olmadan, gerekli prim ve sigortalılık süresiyle emeklilik.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008: 7000 prim günü, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş.

Aynı dönemin alternatif koşulu: 25 yıl sigortalılık, 4500 prim günü ve aynı yaş sınırları.

1 Mayıs 2008 sonrası: Normal emeklilikte 7200 prim günü.

2008 sonrası kısmi emeklilik: Başlangıç yılına göre 4600-5400 gün.

Bu şartlar 4A sigortalıları için geçerli olup Bağ-Kur ve kamu görevlilerinde farklı hesaplamalar uygulanıyor.

3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Ancak yaş sınırı, koşulların tamamlandığı tarihe göre değişiyor. Şartlarını geç tamamlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş uygulanıyor. EYT düzenlemesi, 3600 günle kısmi emeklilikte yaş şartını kaldırmıyor.

7200 Günle Emeklilikte Kademeli Yaş

2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için 7200 prim gününün hangi tarihte tamamlandığı önem taşıyor.

Gün şartını 2035 sonuna kadar tamamlayanlarda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş uygulanıyor. Daha sonraki yıllarda prim koşulunun tamamlanmasına bağlı olarak yaş sınırı kademeli yükseliyor.

Staj Sigortası ve Borçlanma Hesabı

Staj ve çıraklık döneminde yalnızca kısa vadeli sigorta primi yatırılmışsa bu süreler genel olarak emeklilik başlangıcı sayılmıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması gibi uygulamalar ise koşulları sağlayan sigortalıların prim hesabını etkileyebiliyor. Başvuru öncesinde SGK hizmet dökümünün kontrol edilmesi gerekiyor.