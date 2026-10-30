QNB’nin yeni müşterilere sunduğu faizsiz seçeneklerde toplam tutar, üç ayrı ürünün üst limitleri toplandığında 150 bin TL’ye ulaşıyor. Ancak bu rakam herkese onaylanan tek kredi anlamına gelmiyor. İhtiyaç kredisi, taksitli nakit avans ve taksitli ek hesabın başvuru, limit, sigorta ve kullanım koşulları ayrı değerlendiriliyor. İşte başvurmadan önce bilinmesi gereken ürünler arasındaki farklar.

QNB’nin resmî yeni müşteri sayfasında 25 bin TL ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 100 bin TL’ye kadar taksitli ek hesap bulunuyor. Üç ürün de yüzde sıfır faiz ve üç ay vade çerçevesinde tanıtılıyor. Toplam 150 bin TL, bu üst tutarların aritmetik toplamı; tek bir kredi veya herkes için hazır limit değil.

Bu ayrım, başvuru yapmayı düşünenlerin bütçe hesabında belirleyici. Bir ürüne uygun bulunmak, diğer iki üründen de aynı tutarda yararlanılacağı sonucunu doğurmuyor. Her bölüm için ayrı koşulların karşılanması ve ilgili limitlerin onaylanması gerekiyor.

25 bin TL ihtiyaç kredisine nasıl başvuruluyor?

İhtiyaç kredisi, QNB Mobil’den görüntülü görüşmeyle yeni müşteri olanlara yönelik. Mobil veya internet sitesinden başvuru yapılabiliyor; müşteri olduktan sonraki 30 günlük onay ve kullanım koşulu önem taşıyor. Yeni müşteri ihtiyaç kredisi tekliflerinden yalnızca biri kullanılabiliyor.

Örneğin sayfada görülen daha yüksek tutarlı faizli bir ihtiyaç kredisiyle sıfır faizli seçeneği aynı ürünün farklı bölümleri gibi düşünmemek gerekiyor. Başvuru ekranında seçilen teklif, kullanılmak istenen kampanyayla eşleşmeli. Onaydan önce tutar, vade ve ödeme planı birlikte okunmalı.

Taksitli nakit avansta kart limiti belirleyici

Nakit avans için ilk kez QNB Kredi Kartı veya QNB Xtra başvurusu ve onayı aranıyor. Ekim kampanyasında kartın 31 Ekim’e kadar onaylanması gerekiyor. Kullanılabilecek tutar, nakit avans limiti içinde ve müşteri limitinin en fazla yüzde 25’i kadar. Sıfır faiz için sigortalı seçim şartı bulunuyor.

Yüzde 25 sınırının hesap üzerindeki etkisi önemli. Örneğin 40 bin TL müşteri limitinin dörtte biri 10 bin TL ediyor. Dolayısıyla başlıkta 25 bin TL yazması, daha düşük limit tanımlanan bir kişinin bu tutarın tamamını kullanabileceğini göstermiyor.

Aynı hesapla 25 bin TL’nin yüzde 25 sınırına karşılık gelmesi için müşteri limitinin en az 100 bin TL olması gerekir. Bu da tek başına kullanım garantisi değil; nakit avans uygunluğu ayrıca sağlanmalı.

100 bin TL taksitli ek hesap nasıl tanımlanıyor?

Ek hesapta da görüntülü görüşmeyle yeni müşteri olma şartı var. 30 gün içinde başvuru ve onay gerekiyor. Kampanya, limit onayından sonraki üç iş günü içinde tanımlanıyor; kullanım onaylı limit dâhilinde ve bir defalık.

Burada hesap açılması, ek hesap limiti alınması ve kampanyalı kullanım aynı işlem olarak görülmemeli. Kullanıcı, uygulamadaki teklifin tanımlandığını kontrol etmeden standart ek hesap kullanımının otomatik olarak faizsiz olacağını varsaymamalı.

Sıfır faiz, sıfır masraf anlamına geliyor mu?

Bankanın ihtiyaç kredisi örnek tablosunda 25 bin TL için 125 TL tahsis ücreti ve 950 TL örnek sigorta primi yer alıyor. Sigorta tutarı kişiye göre değişebiliyor.

Bu iki örnek kalemin toplamı 1.075 TL. Dolayısıyla karşılaştırmayı yalnızca faiz oranıyla yapmak yerine, hesaba geçecek net tutar ve toplam geri ödeme üzerinden yapmak gerekiyor. Sigortalı ve sigortasız seçeneklerin aynı fiyatla sunulduğu da varsayılmamalı.