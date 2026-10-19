İstanbul'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı altıya yükseldi. Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan cenazenin kimliği yapılan incelemeyle kesinleşti. Ekipler kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, afet sırasında akıntıya kapılarak kaybolan vatandaşlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve felakete bağlı toplam vefat sayısının altıya ulaştığı kaydedildi.

Ayvansaray Vapur İskelesi Yakınlarında Cansız Bedene Ulaşıldı

Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ayvansaray Vapur İskelesi açıklarında bir erkek cesedi tespit edildi. Yapılan ilk adli incelemelerin ardından cansız bedenin, sel sularına kapılarak gözden kaybolan Haşim Ciritlioğlu isimli vatandaşa ait olduğu resmi makamlarca belirlendi.

Valilik açıklamasında, cesedin 19 Ekim Pazartesi günü sabah saat 07.30 sıralarında görevli ekiplerce fark edildiği aktarıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, adli tıp uzmanları ve güvenlik güçleri bölgedeki incelemelerini tamamlayarak cenazeyi morga kaldırdı. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte afetin kent genelindeki bilançosu daha da ağırlaştı.

Kayıp Bir Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İstanbul'da 14 Ekim tarihinde etkisini gösteren yoğun yağış ve taşkınların ardından başlatılan geniş çaplı tahliye ve arama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Felaket bölgesinde halen ulaşılamayan bir kişi için sahadaki personelin tarama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Vefat Sayısı: Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı altıya çıktı.

Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı altıya çıktı. Kimliği Tespit Edilen Son Kişi: Ayvansaray açıklarında bulunan Haşim Ciritlioğlu.

Ayvansaray açıklarında bulunan Haşim Ciritlioğlu. Daha Önce Bulunan Cenaze: Haliç bölgesinde cansız bedenine ulaşılan 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov.

Haliç bölgesinde cansız bedenine ulaşılan 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov. Kayıp Durumu: Akıntıya kapıldığı tahmin edilen bir kişi için arama kurtarma sürüyor.

Haliç ve Çevresinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Kentte afetin izlerini silmek için çalışmalar devam ederken, kıyı şeritleri ve deniz yüzeyindeki kontroller titizlikle yürütülüyor. Bilindiği üzere felaketin ilk günlerinde Haliç sularında yapılan aramalarda da Türkmenistan vatandaşı Murat Babajanov'un cenazesine ulaşılmıştı. Ekipler, kayıp olan son vatandaşın bulunabilmesi adına su altı ve sahil güvenlik unsurlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.