İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve taşkınların ardından can kaybı sayısı 4 kişiye yükseldi. Ayazağa bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp durumdaki vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ve taşkınlar sonucunda meydana gelen can kaybı 4 kişiye ulaştı. Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kayıp ihbarı bulunan Turgut Dursun'un cansız bedeni Ayazağa mevkiinde tespit edilerek sudan çıkarıldı. Afet bölgesinde kayıp olduğu bildirilen diğer 3 kişi için ekiplerin sahadaki arama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Ayazağa ve Sarıyer Çevresinde Kurtarma Seferberliği Sürüyor

Sel taşkınlarının ardından başlatılan arama kurtarma operasyonlarında 46 bin görevli sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sarıyer sınırlarında sel sularına kapılarak kaybolan Ahmet Derin'e ait otomobil dereden çıkarılırken, şahsın kendisine ulaşılması amacıyla bölgedeki tarama faaliyetleri genişletilerek devam ediyor.

Metrekareye düşen 273 kilogramlık rekor yağış miktarı kentte büyük bir tahribata yol açtı. Yetkili meteoroloji birimleri, riskin sürdüğü kent genelinde metrekareye 60 kilograma kadar ulaşabilecek yeni bir sağanak yağış ihtimaline karşı uyarı seviyesini güncel tutuyor.

Bakanlıklardan Kriz Yönetimi ve Altyapı Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kriz koordinasyon merkezleri üzerinden yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Murat Kurum, yaşanan tahribatın temelinde kapalı dere yatakları ile çarpık kentleşmenin yattığını belirterek öncelikli hedefin afetin izlerini silmek olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Ayazağa ve Cendere bölgelerinde dere ıslahı süreçlerinin başlatılacağı kaydedildi.

Afet Sahasındaki İhbarlar ve Saha İstatistikleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen son verileri şu şekilde aktardı: