Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, İstanbul genelinde beklenen şiddetli yağış sebebiyle hafta sonu kentte yapılması planlanan merkezi sınavların ertelendiğini duyurdu. Valilik kararı doğrultusunda ertelenen sınavlar, diğer illerdeki merkezlerde planlandığı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu İstanbul genelinde gerçekleştirilmesi planlanan sınav organizasyonlarına ilişkin önemli bir erteleme kararı alındığını kamuoyuna açıkladı. Meteorolojik uyarılar kapsamında beklenen olumsuz hava şartları doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri, sınav takvimine de yansıdı.

Valiliğin değerlendirmeleri sonrasında harekete geçen ÖSYM yönetimi, adayların ve görevlilerin ulaşım güvenliğini göz önünde bulundurarak kentteki oturumları ileri bir tarihe erteledi. Yapılan resmi bilgilendirmede, erteleme kararının yalnızca İstanbul il sınırları içerisindeki sınav merkezlerini kapsadığı özellikle vurgulandı.

İstanbul'da Ertelenen ÖSYM Sınavları

Hafta sonu takviminde yer alan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (BKUBTS) İstanbul'da ertelenmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen bu iki sınav, kentteki adaylar için belirlenen tarihlerde yapılamayacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri uygulanması planlanan e-YDS oturumları ile Tarım ve Orman Bakanlığı adına organize edilen mesleki yeterlilik yazılı sınavına girecek binlerce adayın mağduriyet yaşamaması adına yeni düzenlemeler yapılacağı aktarıldı. Adayların resmi duyuruları ve sınav takvimine dair gelişmeleri ÖSYM sistemi üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

Diğer İllerde Sınav Takvimi Değişmedi

Erteleme kararının kapsamına açıklık getiren kurum, uygulamanın bölgesel bir zorunluluktan kaynaklandığını bildirdi. İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen hava muhalefeti tedbirleri gereğince yalnızca megakentteki oturumlar durdurulurken, Türkiye genelindeki diğer illerde herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ilgili sınavlar daha önceden ilan edilen gün ve saatlerde eksiksiz biçimde uygulanacaktır. İl dışındaki sınav merkezlerine kayıtlı olan adaylar, planlanan oturumlara sınav giriş belgelerinde yer alan bina ve salonlarda zamanında katılım sağlayabilecek.