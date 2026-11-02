Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda 30 devlet memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 2 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvuru süreci, 16 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir istihdam haberi yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmî duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla toplam 30 devlet memuru alınacak. Farklı branş ve unvanları kapsayan bu ilan, iş arayan ve kariyerini kamu sektöründe sürdürmek isteyen adaylar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Başvuru Tarihleri ve Kritik Yöntem

Adayların en çok dikkat etmesi gereken hususların başında başvuru takvimi ve yöntemi geliyor. Resmî açıklamaya göre başvurular 02 Kasım 2026 tarihinde resmi olarak başladı. Süreç, 16 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59’da son bulacak. Bu tarihten sonra yapılacak işlemler sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için en önemli kural ise başvuru şeklidir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kesinlikle dikkate alınmayacağı açıklandı. Adayların başvurularını sadece https://personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısı vasıtasıyla online olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılabilecektir.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek 30 kişilik kadro dağılımı, farklı disiplinlerden mezun profesyonellere kapı aralıyor. İlanda yer alan unvanlar ve görev yapacakları başlıca iller şu şekildedir:

Avukat: Kayseri (1 kişi)

Mühendis (1 ve 2): Ankara (3 kişi)

İstatistikçi: Ankara (2 kişi)

Kimyager: Ankara ve Van (2 kişi)

Psikolog: Karabük/Safranbolu, Kastamonu, Mardin ve Muğla (4 kişi)

Uzman (1, 2, 3 ve 4): Ankara, Aksaray, Artvin, Erzincan, Gümüşhane, Kırklareli, Muş, Ordu, Yozgat, Çankırı, Isparta, Kırıkkale ve Nevşehir illerini kapsayan toplam 18 kişilik kadro.

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar

Jandarma bünyesinde devlet memuru olmak isteyen adayların taşıması gereken temel kriterler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre adaylarda aranan başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Müracaatların son günü itibariyle ( 16 Kasım 2026 ) 18 yaşını tamamlamış bulunmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçlardan ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış/ertelenmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanun’a tabi görevlerde çalışmıyor olmak,

İlgili kadrolar için belirlenen KPSS puan türünden (örneğin Avukat kadrosu için 2025-2026 yıllarına ait KPSS P3 puan türünden en az 60 puan) gerekli taban puanı almış olmak.

Başvuru kılavuzunun tamamını dikkatlice inceleyen adayların, olası yanlış beyan veya kodlamalardan doğabilecek sorumlulukları üstlenerek süreci eksiksiz tamamlaması büyük önem taşıyor. Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi ve tüm aşamalar Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilecektir.