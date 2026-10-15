Yurt dışı tatili planlayanlar için Pegasus Hava Yolları tarafından 2027 yaz sezonuna yönelik dev kampanya duyuruldu. 250 bin koltuk kontenjanıyla sınırlı olan kampanya kapsamında, yurt dışı uçuş biletleri 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyanın detayları ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular için hava yolu devi Pegasus'tan dikkat çeken bir kampanya açıklaması geldi. 2027 yaz sezonu uçuşlarını kapsayan indirimli bilet satışı 14 Ekim itibarıyla resmen başladı. Yurt dışı seyahat maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen hava yolu şirketi, toplam 250 bin koltuk kontenjanı ayırarak biletleri 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Seyehatseverler kampanya koşullarını, geçerli uçuş tarihlerini ve indirimli bagaj detaylarını yakından araştırıyor.

Pegasus Kampanyası Ne Zaman Bitiyor?

Pegasus'un 2027 yaz sezonu yurt dışı uçak bileti kampanyası, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 09.30'da başladı. Bilet satın alma ve ödeme işlemlerinin 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Kampanya için ayrılan toplam 250 bin koltukluk kontenjanın belirlenen süreden önce tükenmesi durumunda, kampanya otomatik olarak sonlandırılıyor. Bu nedenle yolcuların işlemlerini erken saatlerde tamamlaması büyük önem taşıyor.

İndirimli Biletler Hangi Tarihleri ve Hatları Kapsıyor?

Kampanya çerçevesinde satın alınan biletler, 28 Mart 2027 – 30 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili direkt yurt dışı uçuşlarında geçerlilik taşıyor.

Geçerli Hatlar: Kampanya, Pegasus'un taşıyıcı olduğu seçili direkt yurt dışı uçuş hatlarını kapsıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları kampanya kapsamına dahil edilmedi.

Ortak Uçuşlar: Başka hava yolu şirketleriyle ortaklaşa icra edilen ( codeshare ) seferlerde kampanya geçerli sayılmıyor.

Ek Ücretler: Başlangıç fiyatı olan 11 euroya ilgili havalimanı vergileri ekleniyor. Koltuk seçimi ve uçak içi yemek ikramı gibi ekstra hizmetler ilave ücrete tabi tutuluyor.

Pegasus 11 Euro Uçak Bileti Nasıl Satın Alınır?

Kampanyadan yararlanabilmek için belirli kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. İndirimli biletler web sitesi üzerinden değil, yalnızca Pegasus Mobil uygulaması aracılığıyla yapılan alımlarda kullanılabiliyor.

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, mobil uygulama üzerinden ücretsiz üyelik oluşturabiliyor. Bilet satın alırken her yolcunun kendi BolBol üyelik hesabıyla ilişkili cep telefonu numarasını girmesi zorunlu tutuluyor. Şartları sağlayan üyeler birden fazla bilet için de kampanyadan yararlanabiliyor.

Bagaj Seçenekleri ve Paket Detayları

Kampanya kapsamında sunulan 11 euro + vergiler başlangıç fiyatı Light Paket biletler için geçerli oluyor. Light Paket içeriğinde standart olarak yalnızca koltuk altına sığacak boyutlarda bir el çantası yer alıyor. Ancak kampanya kapsamında yolculara avantajlı bagaj seçenekleri sunuluyor: