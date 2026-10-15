New Holland’ın Ekim 2026 fiyat listesi, sıfır traktör almayı planlayan çiftçiler için model ve donanım seçeneklerini ortaya koydu. Resmî listede fiyatlar KDV dâhil, önerilen anahtar teslim bedeller olarak yer aldı. Tek çeker, çift çeker ve farklı lastik seçenekleri tutarları değiştirdi. İşte seçili modellerin fiyatları ve teklif alırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar.

New Holland, 1 Ekim 2026’dan itibaren geçerli 2026 model yılı traktör fiyatlarını resmî Türkiye sitesinde yayımladı. Listede bahçe traktörlerinden farklı kullanım alanlarına yönelik serilere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor. Marka, açıklanan tutarları KDV dâhil, önerilen anahtar teslim perakende satış fiyatı olarak tanımlıyor. Bu nedenle aşağıdaki rakamlara ayrıca KDV eklemek gerekmiyor.

Fiyat karşılaştırmasında yalnızca model adına bakmak yeterli değil. Aynı traktörün çekiş sistemi, lastik ölçüsü ve donanım seçeneği değiştiğinde listedeki tutarı da farklılaşıyor. Örneğin T580B adını taşıyan iki ürün, farklı çekiş ve lastik seçenekleri nedeniyle aynı bedelle satış listesine girmiyor. Satın alma aşamasında modelin yanındaki ürün kodu bu yüzden önem taşıyor.

Ekim 2026 New Holland traktör fiyat listesi

Resmî listedeki seçili modeller ve donanımlar şöyle:

Model Çekiş ve donanım Ürün kodu KDV dâhil fiyat T580B 2WD, 13.6-24, ROPS 58B02 1.621.866 TL T580B 2WD, 13.6-28, ROPS 58B01 1.635.507 TL T580B 4WD, 13.6R24, ROPS 58B05 1.985.507 TL T580B 4WD, 13.6R28, ROPS 58B03 2.001.952 TL T3.60B 2WD, 380/70R24, DD T3B33 2.432.539 TL T3.60B 4WD, 380/70R24 T3B35 2.851.539 TL T3.70B 2WD, 380/70R28 T3B39 2.720.275 TL T3.70B 4WD, 380/70R24 T3B40 3.118.870 TL T3.75B 4WD, 380/70R24 T3B43 3.314.576 TL T3.60F 4WD, 360/70R24 T3F33 2.894.302 TL T3.70F 4WD, 360/70R24, SRG T3F30 3.210.345 TL T3.75F 4WD, 360/70R24, SRG T3F31 3.401.597 TL T4.70B 4WD, 380/70R28, MS 4B70MF 3.315.074 TL T4.80B 4WD, 380/70R28, MS 4B80MF 3.739.529 TL

Tablo, markanın bütün ürünlerini ve her donanım kombinasyonunu kapsamıyor. Aynı modelin farklı seçenekleri için ayrı fiyat satırları bulunuyor. Fiyatlar, 15 Ekim’de kontrol edilen resmî listeden alınmıştır.

T580B hangi özellikleri sunuyor?

New Holland’ın bahçe kullanımına yönelik T580B Faz 5 serisi, 55 HP nominal motor gücüyle geliyor. Seride tek çeker ve çift çeker seçenekleri bulunuyor. Marka, bu modelde üç silindirli, 2,9 litre hacimli, turbo-intercooler özellikli S8000 serisi yerli motor kullanıyor.

T580B’nin standart şanzımanı 8 ileri ve 8 geri vites sunuyor. İsteğe bağlı sürüngen vites seçeneği ise 12 ileri ve 12 geri düzeni sağlıyor. Bu ayrım, özellikle düşük hız gerektiren işlerde modelin kullanımını değerlendirirken dikkate alınacak teknik başlıklardan biri.

T3B serisinde ekipman uyumu öne çıkıyor

Bahçe tarımına yönelik T3B Faz 5 serisinde model seçimi kadar kullanılacak ekipman da önem taşıyor. New Holland’ın teknik açıklamasına göre seri, dört hidrolik güç çıkışı ve 2.800 kilogram kaldırma kapasitesi sunuyor. Elektronik Lift-O-Matic sistemi de serinin donanımları arasında yer alıyor.

Bir traktörün işletmeye uygunluğu yalnızca motor gücüyle anlaşılmıyor. Bahçedeki sıra aralığı, dönüş alanı, ekipmanın ağırlığı ve hidrolik ihtiyacı birlikte değerlendirilmeli. Dar alanda çalışacak bir işletmeyle ağırlıklı olarak taşıma yapacak bir işletmenin öncelikleri farklı olabilir. Bu nedenle fiyat tablosu, teknik ihtiyaç listesinin ardından karşılaştırma aracı olarak kullanılmalı.

Tek çeker ve çift çeker fiyatları nasıl karşılaştırılmalı?

Listelerde 2WD tek çeker, 4WD ise dört tekerlekten çekiş seçeneğini ifade ediyor. Ancak iki fiyat arasındaki farkı yalnızca çekiş sistemine bağlamak doğru olmaz. Lastik ölçüsü ve diğer donanımlar da değişebilir.

Sağlıklı karşılaştırma için bayiden aynı modelin iki farklı teklifini isterken ortak özellikleri netleştirmek gerekir. Lastik, vites, kabin veya koruyucu yapı gibi ayrıntılar eşleşmeden yapılan karşılaştırma, hangi seçeneğe ne kadar ek bedel ödendiğini belirsiz bırakabilir. Ürün kodunun teklifte açıkça yazması bu karışıklığı azaltır.

Liste fiyatı ile satın alma bütçesi aynı mı?

Resmî fiyat, model karşılaştırması için başlangıç noktası oluşturur. Satın alma bütçesi hazırlanırken ödeme şekli de ayrıca hesaplanmalı. Peşin teklif ile vadeli teklif karşılaştırıldığında yalnızca taksit tutarına odaklanmak yeterli olmaz; peşinat ve bütün taksitlerin toplamı birlikte ele alınmalı.

Takas planlayan çiftçiler açısından eski traktöre verilen bedel de hesabın parçasıdır. Yüksek takas fiyatı veya indirim başlığı tek başına avantajı göstermez. Sonuçta cepten çıkacak toplam tutar, teslim edilecek traktörün tam donanımı ve teslim tarihi aynı teklif üzerinde netleşmeli.

Teklif alırken hangi ayrıntılar yazılı olmalı?

Bayiden alınacak belgede 2026 model yılı, tam model adı, ürün kodu ve KDV dâhil toplam bedel açıkça yer almalı. Talep edilen ek ekipmanların fiyata girip girmediği de belirtilmeli. Böylece listede görülen traktör ile teslim edilecek ürün arasında donanım farkı oluşması önlenebilir.

Özellikle uzun süre kullanılacak bir tarım makinesinde ilk satın alma bedelinin yanında bakım planı, servis erişimi ve mevcut ekipmanlarla uyum da kararın parçasıdır. En düşük fiyatlı seçenek, her işletmenin işini aynı ölçüde karşılamayabilir.